Guddipa: గుడ్డిపలో పాడి రైతులకు ఆసరా: విశాఖ డైరీ భీమా చెక్కుల పంపిణీ!
Guddipa: అనకాపల్లి జిల్లా రావికమతం మండలం గుడ్డిప గ్రామంలో విశాఖ డైరీ PRSP క్లెయిమ్ చెక్కుల పంపిణీ. లబ్ధిదారులకు ₹7,500 చొప్పున సహాయం అందజేత.
Guddipa: అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరం నియోజకవర్గ పరిధిలోని రావికమతం మండలం గుడ్డిప గ్రామంలో
విశాఖ డైరీ పశు రక్షణ భీమా పథకం (PRSP) క్లెయిమ్ చెక్కులను లబ్ధిదారులకు అందించడం ఆయా కుటుంబాలకు ఎంతో ఆసరాగా నిలుస్తుందని పాల సంఘం ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. గుడ్డిప గ్రామంలోని MPI పాల కేంద్రం వద్ద జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో లబ్ధిదారులకు ఈ చెక్కులను అందజేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో SR సూపర్వైజర్ (FO) రాంబాబు మరియు పాల సంఘం అధ్యక్షులు పిల్లా సత్యారావు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని, లబ్ధిదారులైన పిల్లా సత్యవతి మరియు బెజివాడ చిలకమ్మ కు చెరో ₹7,500/- చొప్పున క్లెయిమ్ మొత్తాన్ని తమ చేతుల మీదుగా అందజేశారు.
ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. పాల ఉత్పత్తిదారుల సంక్షేమం కోసం విశాఖ డైరీ అందిస్తున్న ఇటువంటి సేవలు మరియు భీమా పథకాలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పాడి రైతులకు ఎంతో భరోసానిస్తాయని, రైతులందరూ ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో గల్లా నాని బాబు పాల కేంద్రం సిబ్బంది మరియు స్థానిక పాడి రైతులు పాల్గొన్నారు.