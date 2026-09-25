News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్విశాఖపట్నంAnakapalli: ఇంటి చోరీ కేసు: ముగ్గురు యువకులకు ఏడాది జైలు శిక్ష!

Anakapalli: ఇంటి చోరీ కేసు: ముగ్గురు యువకులకు ఏడాది జైలు శిక్ష!

Anakapalli: కశింకోట పరిధిలోని కన్నూరుపాలెం ఇంటి చోరీ కేసులో నిందితులైన ముగ్గురు యువకులకు అనకాపల్లి 12వ అదనపు మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టు ఏడాది కఠిన జైలు శిక్ష విధించింది.

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI
Published on: 25 Sept 2026 9:31 PM IST
Anakapalli
X

Anakapalli: ఇంటి చోరీ కేసు: ముగ్గురు యువకులకు ఏడాది జైలు శిక్ష!

Short News

అనకాపల్లి: ఇంటి చోరీ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న ముగ్గురు యువకులకు అనకాపల్లిలోని 12వ అదనపు మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టు ఒక సంవత్సరం కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది. కశింకోట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కన్నూరుపాలెం (ఈశ్వరపల్లి చౌడువాడ) గ్రామంలో 2024లో జరిగిన చోరీ కేసులో సకిలేటి సాయి, దల్లి కామిరెడ్డి, ఒళ్ళు శ్రీను నిందితులుగా ఉన్నారు.

రూ.1.40 లక్షల విలువైన నగదు, ఆభరణాలు చోరీ

2024 జూన్ 13న బాధిత కుటుంబ సభ్యులు విజయవాడకు వెళ్లారు. అదే రోజు రాత్రి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఇంటి తలుపులు, ఇనుప గ్రిల్స్‌కు ఉన్న తాళాలను పగులగొట్టి ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు. అనంతరం బీరువా, ఇనుప సేఫ్‌ను తెరిచి సుమారు రూ.1,40,800 విలువైన బంగారు, వెండి ఆభరణాలతో పాటు నగదును అపహరించారు.

బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కశింకోట పోలీస్ స్టేషన్‌లో Cr.No.170/2024, సెక్షన్లు 457, 380 IPC కింద కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

మరో కేసు దర్యాప్తులో వెలుగులోకి చోరీ వ్యవహారం

దర్యాప్తులో భాగంగా బిక్కవోలు పోలీస్ స్టేషన్‌లో నమోదైన మరో కేసులో అరెస్టయిన నిందితులను విచారించగా, కశింకోట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఈ ఇంటి చోరీకి సంబంధించిన వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న సకిలేటి సాయి, దల్లి కామిరెడ్డి, ఒళ్ళు శ్రీను చోరీ చేసిన నగదును పంచుకుని ఖర్చు చేసినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

కేసు దర్యాప్తు పూర్తిచేసిన పోలీసులు న్యాయస్థానంలో చార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు. నిందితులు నేరాన్ని అంగీకరించిన నేపథ్యంలో 12వ అదనపు మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్, అనకాపల్లి న్యాయమూర్తి శ్రీ ఏ. రమేష్ ముగ్గురు నిందితులకు ఒక్కొక్కరికి ఒక సంవత్సరం కఠిన కారాగార శిక్ష విధించారు.

పోలీసు సిబ్బందికి ఎస్పీ అభినందనలు

కశింకోట పోలీస్ స్టేషన్ సీఐ ఏ. స్వామినాయుడు పర్యవేక్షణలో ఎస్‌ఐ కె. లక్ష్మణరావు సమర్థవంతంగా దర్యాప్తు నిర్వహించి కేసును న్యాయస్థానంలో బలంగా ప్రవేశపెట్టారు. నిందితులకు శిక్ష పడేలా కృషి చేసిన పోలీసు అధికారులు, సిబ్బందితో పాటు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ శ్రీ ఆర్. వాణిని అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్పీ అభినందించారు.

ఇళ్లకు తాళాలు వేసి వెళ్లే ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి

ఇళ్లను కొంతకాలం పాటు తాళం వేసి బయటకు వెళ్లే సమయంలో సమీప పోలీస్ స్టేషన్‌కు సమాచారం అందించాలని కశింకోట పోలీసులు ప్రజలకు సూచించారు. విలువైన బంగారు, వెండి ఆభరణాలు, నగదును ఇళ్లలో ఉంచకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, ఇంటి భద్రత విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

AnakapalliKasimkota House Burglary CaseCourt JudgmentKasimkota Police Station
NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X