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Simhachalam: సింహాచలంలో ప్రభుత్వ విప్ గణబాబు ప్రత్యేక పూజలు

Simhachalam: విశాఖ పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్ గణబాబు సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

Anuradha, Sr. Staff Reporter -Vishakapatnam
Published on: 24 Sept 2026 4:43 PM IST
Simhachalam
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Simhachalam: సింహాచలంలో ప్రభుత్వ విప్ గణబాబు ప్రత్యేక పూజలు

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సింహాచలం:​ ​శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దేవస్థానం, సింహాచలం క్షేత్రాన్ని గురువారం ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవనీయులైన పశ్చిమ నియోజకవర్గం శాసన సభ్యులు, ప్రభుత్వ విప్ శ్రీ గణబాబు సింహగిరిపై కొలువైన స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.

ఆలయ కార్య నిర్వహణ అధికారి జల్లేపల్లి వెంకటరావు స్వాగతం పలికారు

​ ముందుగా ఆలయ మహాద్భుతమైన కప్పస్తంభాన్ని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. అనంతరం, వారు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.

స్వామివారి దర్శనం అనంతరం, పర్యవేక్షణ అధికారి జి వి ఎస్ కె ప్రసాద్ ప్రసాదాలను అందజేశారు.

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Anuradha, Sr. Staff Reporter -Vishakapatnam

Anuradha, Sr. Staff Reporter -Vishakapatnam

విశాఖపట్నంలో 25 ఏళ్లకు పైగా నిఖార్సైన జర్నలిజం ప్రయాణం. వైజాగ్ ప్రాంతీయ సమస్యలపై ప్రత్యేక విశ్లేషణలు అందించే ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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