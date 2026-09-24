Simhachalam: సింహాచలంలో ప్రభుత్వ విప్ గణబాబు ప్రత్యేక పూజలు
Simhachalam: విశాఖ పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్ గణబాబు సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
సింహాచలం: శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దేవస్థానం, సింహాచలం క్షేత్రాన్ని గురువారం ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవనీయులైన పశ్చిమ నియోజకవర్గం శాసన సభ్యులు, ప్రభుత్వ విప్ శ్రీ గణబాబు సింహగిరిపై కొలువైన స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.
ఆలయ కార్య నిర్వహణ అధికారి జల్లేపల్లి వెంకటరావు స్వాగతం పలికారు
ముందుగా ఆలయ మహాద్భుతమైన కప్పస్తంభాన్ని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. అనంతరం, వారు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.
స్వామివారి దర్శనం అనంతరం, పర్యవేక్షణ అధికారి జి వి ఎస్ కె ప్రసాద్ ప్రసాదాలను అందజేశారు.