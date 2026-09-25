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Rajayyapeta: హోం మంత్రి అనిత పర్యటన - పలు అభివృద్ధి పనుల ప్రారంభం

Rajayyapeta: రాజయ్యపేటలో హోం మంత్రి అనిత పర్యటన. రోడ్డు పనులకు శంకుస్థాపన, ఎంజేపీ బాలికల గురుకుల పాఠశాల ప్రారంభం. వైకాపా నుంచి టీడీపీలోకి చేరికలు.

RAJU, PARAYAKARAOPETA
Published on: 25 Sept 2026 5:30 PM IST
Rajayyapeta
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Rajayyapeta: హోం మంత్రి అనిత పర్యటన - పలు అభివృద్ధి పనుల ప్రారంభం

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రాజయ్యపేట: రాజయ్యపేట గ్రామంలో హోం మంత్రి అనిత పర్యటన. రాజయ్యపేట గ్రామానికి చేరుకున్న హోం మంత్రి అనితకు ఘన స్వాగతం పలికిన గ్రామ ప్రజలు.

రాజయ్యపేటలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేసిన మంత్రి అనిత. సారిపల్లిపాలెం–రాజయ్యపేట ఆర్‌అండ్‌బీ రోడ్డుకు శంకుస్థాపన.

రూ.3 కోట్ల ఆర్‌అండ్‌బీ నిధులతో సారిపల్లిపాలెం–రాజయ్యపేట రోడ్డు నిర్మాణం. పాయకరావుపేట–పెంటకోట ఆర్‌అండ్‌బీ రోడ్డుకు శంకుస్థాపన చేసిన హోం మంత్రి.

రూ.1.30 కోట్ల నిధులతో పాయకరావుపేట–పెంటకోట రోడ్డు నిర్మాణం. రాజయ్యపేటలో మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే (ఎంజేపీ) బాలికల గురుకుల పాఠశాలను ప్రారంభించిన మంత్రి అనిత.

ఎంజేపీ బాలికల గురుకుల పాఠశాలలో రూ.20 లక్షల CSR నిధులతో అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం. పాఠశాలలోని వివిధ గదులను పరిశీలించిన హోం మంత్రి అనిత.

రాజయ్యపేటలో ఎంజేపీ బాలికల గురుకుల పాఠశాల ప్రారంభంతో బీసీ వర్గాల చిరకాల కల సాకారం. గురుకుల పాఠశాలను ప్రారంభించిన హోం మంత్రి అనితకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన రాజయ్యపేట గ్రామ ప్రజలు.

వైసీపీకి చెందిన 50 మంది కార్యకర్తలను టీడీపీలోకి ఆహ్వానించిన హోం మంత్రి అనిత. 50 మంది వైసీపీ శ్రేణులకు టీడీపీ కండువాలు కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన మంత్రి అనిత. రాజయ్యపేటలో వినాయక విగ్రహం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన హోం మంత్రి అనిత.

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RAJU, PARAYAKARAOPETA

RAJU, PARAYAKARAOPETA

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