Anakapalli: అనకాపల్లిలో అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ ముఠా గుట్టురట్టు!
Anakapalli: అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ పోలీసులు అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ ముఠా ఆట కట్టించారు.
అనకాపల్లి: అంతర్జాతీయ డ్రగ్ స్మగ్లర్ ముఠా గుట్టురట్టు చేసిన అనకాపల్లి జిల్లా పోలీసులు. నిన్న 16వ తేదీన పరవాడ మండలం లంకెలపాలెం వద్ద కార్ లో అక్రమంగా తరలిస్తున్న గంజాయిని పట్టుకున్న పరవాడ పోలీసులు. 1.06 కోట్ల విలువచేసే 213 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం. ఐదుగురు నిందితుల అరెస్ట్. ఇద్దరు పరారీ.
పరారీ అయిన వారితోపాటు కేసులో ప్రమేయం ఉన్న వారిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక పోలీస్ బృందాలు ఏర్పాటు. నిందితుల నుండి 95,240 రూ నగదు., ఒక షిఫ్ట్ డిజైర్ కారు, ఒక బైక్, నాలుగు మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం. నిందితుల్లో A 1 తమిళనాడు రాష్ట్రం రామనాథపురం కు చెందిన షేక్. అజ్మల్ ఖాన్ కు అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ ముఠాతో సంబంధాలు ఉన్నట్టు గుర్తించిన పోలీసు అధికారులు.
2022 లో శ్రీలంకలో డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తూ పట్టుబడి మూడు సంవత్సరాలు శ్రీలంక జైలులో శిక్ష అనుభవించి బెయిల్ పై బయటకు వచ్చి దొంగ చాటుగా సముద్ర మార్గాన ఇండియా వచ్చి గంజాయ్ అక్రమ రవాణాకు ప్రయత్నించి పట్టుబడ్డాడు. ప్రస్తుతం A1 షేక్ అజ్మల్ ఖాన్ కుటుంబం అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలో నివాసముంటున్నట్టు గుర్తించిన పోలీసులు.
అజ్మల్ ఖాన్ అన్నదమ్ములు కూడా గంజాయి రవాణా చేస్తూ పట్టుబడి ఒకరు బెంగళూరు, మరొకరు చెన్నై జైల్లో ఉన్నట్టు పోలీసులకు సమాచారం. ఈరోజు ఎస్పీ కార్యాలయంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించిన జిల్లా ఎస్పీ తుహీన్ సిన్హా