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Pendurthi: తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సేనాపతి సోమశేఖర్ నాయుడు పర్యటన

Pendurthi: పెందుర్తి సుజాతనగర్, కార్మికనగర్‌లో తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన సేనాపతి సోమశేఖర్ నాయుడు. జేసీబీతో వరద నీటి తొలగింపు.

GOPI, PENDURTHI
Published on: 25 Sept 2026 6:27 PM IST
Pendurthi
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Pendurthi: తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సేనాపతి సోమశేఖర్ నాయుడు పర్యటన

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పెందుర్తి: ఆర్నబ్ తుఫాన్ ప్రభావంతో 97వ వార్డు పరిధిలోని సుజాతనగర్ నాగమల్లి లేఔట్, కార్మికనగర్‌లో పలు ప్రాంతాలు వరద నీటితో నిండిపోయాయి. కొన్ని ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పెందుర్తి నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు పంచకర్ల రమేష్ బాబు ఆదేశాల మేరకు 97వ వార్డు సేనాపతి సోమశేఖర్ నాయుడు తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించి పరిస్థితిని ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించారు.

కార్మికనగర్‌లో నీటమునిగిన ప్రాంతాలను పరిశీలించిన ఆయన, స్థానిక ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వరద నీరు త్వరితగతిన బయటకు వెళ్లేలా చర్యలు చేపట్టాలని జీవీఎంసీ సిబ్బందికి సూచించారు. అనంతరం జీవీఎంసీ సిబ్బంది సహకారంతో జేసీబీని ఏర్పాటు చేసి అవసరమైన ప్రాంతంలో గండి కొట్టించి నిల్వ ఉన్న నీరు బయటకు వెళ్లేలా చర్యలు చేపట్టారు.

ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సహాయక చర్యలను దగ్గరుండి పర్యవేక్షించిన సేనాపతి సోమశేఖర్ నాయుడు తుఫాన్ పరిస్థితులపై అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజల భద్రతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, వరద నీటి సమస్యను వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించేలా చర్యలు కొనసాగిస్తామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జీవీఎంసీ సిబ్బంది, స్థానిక నాయకులు, కార్యకర్తలు మరియు పలువురు స్థానికులు పాల్గొన్నారు.

Somashekhar NaiduPendurthiCycloneStorm Updates
GOPI, PENDURTHI

GOPI, PENDURTHI

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