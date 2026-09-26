News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్విశాఖపట్నంPendurthi: సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పేదలకు వరం: ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల

Pendurthi: సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పేదలకు వరం: ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల

Pendurthi: పెందుర్తి నియోజకవర్గంలో 48 మంది లబ్ధిదారులకు రూ. 28.71 లక్షల విలువైన సీఎంఆర్‌ఎఫ్ చెక్కులను ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల రమేష్ బాబు పంపిణీ చేశారు.

GOPI, PENDURTHI
Published on: 26 Sept 2026 6:19 PM IST
Pendurthi
X

Pendurthi: సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పేదలకు వరం: ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల

Short News

పెందుర్తి: ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (CMRF) ఒక నిజమైన వరప్రదాయని అని జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి విశాఖపట్నం రూరల్ జిల్లా అధ్యక్షులు, పెందుర్తి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు **శ్రీ పంచకర్ల రమేష్ బాబు* పేర్కొన్నారు.

శనివారం ఉదయం సుజాతనగర్‌లోని ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గానికి చెందిన *48 మంది లబ్ధిదారులకు రూ. 28,71,941/-* విలువైన సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను ఆయన చేతుల మీదుగా అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క లబ్ధిదారుడితో స్వయంగా మాట్లాడి, వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకుంటూ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ...

"ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు పెద్దపీట వేస్తూ ఈ పథకాన్ని ఎంతో ప్రాధాన్యతతో అమలు చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 175 నియోజకవర్గాల్లో ప్రతినెలా రెండుసార్లు క్రమం తప్పకుండా సీఎంఆర్‌ఎఫ్ చెక్కుల పంపిణీ జరుగుతోంది.

ఈ పథకం ద్వారా వందలాది కుటుంబాలకు నేరుగా సహాయం అందించడం నాకెంతో సంతోషాన్నిస్తోంది. లబ్ధిదారులు ఈ పథకం గురించి తమ చుట్టుపక్కల వారికి కూడా అవగాహన కల్పించి, మరింత మంది అర్హులు ప్రయోజనం పొందేలా చూడాలి." అని పిలుపునిచ్చారు.

Ramesh BabuPendurthiCMRF Cheques DistributionJanasena
GOPI, PENDURTHI

GOPI, PENDURTHI

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X