Pendurthi: సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పేదలకు వరం: ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల
Pendurthi: పెందుర్తి నియోజకవర్గంలో 48 మంది లబ్ధిదారులకు రూ. 28.71 లక్షల విలువైన సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులను ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల రమేష్ బాబు పంపిణీ చేశారు.
పెందుర్తి: ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (CMRF) ఒక నిజమైన వరప్రదాయని అని జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి విశాఖపట్నం రూరల్ జిల్లా అధ్యక్షులు, పెందుర్తి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు **శ్రీ పంచకర్ల రమేష్ బాబు* పేర్కొన్నారు.
శనివారం ఉదయం సుజాతనగర్లోని ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గానికి చెందిన *48 మంది లబ్ధిదారులకు రూ. 28,71,941/-* విలువైన సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను ఆయన చేతుల మీదుగా అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క లబ్ధిదారుడితో స్వయంగా మాట్లాడి, వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకుంటూ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ...
"ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు పెద్దపీట వేస్తూ ఈ పథకాన్ని ఎంతో ప్రాధాన్యతతో అమలు చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 175 నియోజకవర్గాల్లో ప్రతినెలా రెండుసార్లు క్రమం తప్పకుండా సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కుల పంపిణీ జరుగుతోంది.
ఈ పథకం ద్వారా వందలాది కుటుంబాలకు నేరుగా సహాయం అందించడం నాకెంతో సంతోషాన్నిస్తోంది. లబ్ధిదారులు ఈ పథకం గురించి తమ చుట్టుపక్కల వారికి కూడా అవగాహన కల్పించి, మరింత మంది అర్హులు ప్రయోజనం పొందేలా చూడాలి." అని పిలుపునిచ్చారు.