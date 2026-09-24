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Pendurthi: వర్షాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న పేదలకు నిత్యవసరాల పంపిణీ!

Pendurthi: పెందుర్తిలో భారీ వర్షాలతో చిక్కుకున్న పేదలకు అండగా బీజేపీ నాయకుడు గంకల రాజు: జీవీఎంసీ 97వ వార్డు శ్రీనివాస్ నగర్‌లో నిరుపేదలకు నిత్యవసర సరుకుల పంపిణీ.

GOPI, PENDURTHI
Published on: 24 Sept 2026 2:16 PM IST
Pendurthi
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Pendurthi: వర్షాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న పేదలకు నిత్యవసరాల పంపిణీ!

Short News

పెందుర్తి: తుఫాను, వర్షాల కారణంగా ఇళ్లకే పరిమితమైన నిరుపేద కుటుంబాలకు బిజేపి నాయకుడు గంకల రాజు సహాయక హస్తం అందించారు. గత మూడు రోజులుగా విశాఖ నగరంలో ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో, గురువారం జీవీఎంసీ 97వ వార్డు పరిధిలోని శ్రీనివాస్ నగర్ లో పేద ప్రజలకు ఆయన నిత్యవసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు.​

ఈ సందర్భంగా గంకల రాజు మాట్లాడుతూ... "వర్షాల వల్ల రోజువారీ కూలీలు, పేద ప్రజలు పనిలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అటువంటి వారికి కొంతైనా ఉపశమనం కలిగించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టాం" అని తెలిపారు. కష్టాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ బిజేపి ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

​ఈ కార్యక్రమంలో బిజెపి సీనియర్ నాయకులు శ్రీకాంత్, జనసేన పార్టీ నాయకుడు ప్రభాకర్, బిజెపి నేతలు పలువురు స్థానిక నాయకులు, పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.

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GOPI, PENDURTHI

GOPI, PENDURTHI

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