Anakapalli: డీలర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా పసుమర్తి సంతోష్ రాము!
Anakapalli: అనకాపల్లి జిల్లా ఫెర్టిలైజర్స్ డీలర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా పసుమర్తి సంతోష్ రాము ఏకగ్రీవ ఎన్నిక.
Anakapalli: అనకాపల్లి జిల్లా ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ సీడ్ డీలర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అనకాపల్లి జిల్లా అధ్యక్షుడిగా పసుమర్తి సంతోష్ రాము రెండవసారి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
గత పదవీకాలంలో కూడా అధ్యక్షునిగా ఎన్నికైన సంతోష్ రాముని మరల ఇప్పుడు కూడా ఏకగ్రీవంగా అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకోవడం తో పలువురు అసోసియేషన్ సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
నూతన కార్యవర్గం తో రాష్ట్ర అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు వజ్రాల వేంకట నాగిరెడ్డి ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
అసోసియేషన్ కార్యక్రమంలో తలలో నాలుకలా వ్యవహరించే పసుమర్తి సంతోష్ రాము అధ్యక్షునిగా మరల ఎన్నికవ్వడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని పలువురు ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ డీలర్స్ తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
అధ్యక్షునిగా ఎన్నికైన పసుమర్తి సంతోష్ రాము మాట్లాడుతూ.
అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ
అసోసియేషన్ బలోపేతం చేయడం మరియు సభ్యుల సంక్షేమం కొరకు తన వంతు కృషి చేస్తానని తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో అనకాపల్లి జిల్లా డీఈవో గారి చేతుల మీదుగా తార్ఫాలిన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.