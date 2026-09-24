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Parawada: పరవాడలో వర్షం ముసుగులో ఫార్మా వ్యర్థాలు: రైతుల ఆగ్రహం

Parawada: వర్షాలను ఆసరాగా చేసుకుని పరవాడలోని ఫార్మా కంపెనీలు చెరువుల్లోకి వ్యర్థాలు వదులుతున్నాయని, కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పవన్ కల్యాణ్‌ను రైతులు కోరారు.

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI
Published on: 24 Sept 2026 9:06 PM IST
Parawada
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Parawada: పరవాడలో వర్షం ముసుగులో ఫార్మా వ్యర్థాలు: రైతుల ఆగ్రహం

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అనకాపల్లి జిల్లా, పరవాడ: వర్షాలను ఆసరాగా చేసుకుని ఫార్మా పరిశ్రమల నుంచి వ్యర్థాలు, కాలుష్య ద్రవాలను చెరువుల్లోకి వదులుతున్నారంటూ పరవాడ పరిసర గ్రామాల ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సాగునీటి చెరువుల్లోకి మెడికల్‌ వేస్ట్‌ ద్రవాలు చేరుతున్నాయని, దీంతో తమ పొలాలు, పశువులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వర్షం పడుతున్న సమయంలో పరిశ్రమల నుంచి వ్యర్థాలను చెరువుల్లోకి విడుదల చేస్తున్నారంటూ గ్రామస్థులు ఆరోపిస్తున్నారు. కలుషిత నీటితో పంటలు దెబ్బతింటున్నాయని, పశువులు కూడా అనారోగ్యానికి గురయ్యే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయని వారు పేర్కొంటున్నారు.

ఈ వ్యవహారంపై కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులు తక్షణమే స్పందించి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేపట్టాలని గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు. అలాగే పర్యావరణ శాఖ మంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌ ఈ సమస్యపై దృష్టి సారించి, పరిశ్రమల నుంచి వ్యర్థాల విడుదలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

చెరువుల్లోకి వ్యర్థాల విడుదలపై అధికారులు స్పందించి, రైతులకు న్యాయం చేయాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

ParawadaPharma PollutionAnakapalliChemical Waste
NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

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