Paderu: బ్యాంకర్ల సమ్మె నేపథ్యంలో పెన్షన్ల పంపిణీపై కలెక్టర్ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
Paderu: పాడేరులో బ్యాంకర్ల సమ్మె నేపథ్యంలో పెన్షన్ల పంపిణీ తేదీలో మార్పు. అక్టోబర్ 1 మధ్యాహ్నం నుంచి పెన్షన్లు అందజేస్తామని కలెక్టర్ నిషాంతి వెల్లడి.
పాడేరు: బ్యాంకర్లు 28.09.2026 నుండి 30.09.2026 వరకు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో, పెన్షన్దారులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా పెన్షన్ మొత్తాల ఉపసంహరణ పంపిణీకి ప్రభుత్వం ఆదేశాలు మేరకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసిందని జిల్లా కలెక్టర్ నిషాంతి. టి తెలిపారు.
ఈ మేరకు జిల్లా యంత్రాంగం 01.10.2026 తేదీన ఉదయం (FN) పెన్షన్ మొత్తాలను బ్యాంకు నుండి ఉపసంహరించుకుని, అదే రోజు మధ్యాహ్నం (AN) పెన్షన్దారులకు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు.
కావున జిల్లాలో పేషన్ దారులందరూ పై మార్పును గమనించి, 01.10.2026 మధ్యాహ్నం పెన్షన్ మొత్తాన్ని స్వీకరించేందుకు హాజరు కావలసిందిగా కోరారు.
పెన్షన్ పంపిణీ ప్రక్రియను సజావుగా నిర్వహించేందుకు సంబంధిత అధికారులు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. పెన్షన్దారులందరూ ఈ విషయాన్ని గమనించాలన్నారు.