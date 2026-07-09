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Madhurawada: విశాఖలో గ్లోబల్ ఐటీ దిగ్గజం ఎన్‌టీటీ డేటా ఆఫీస్ ప్రారంభం!

Madhurawada: విశాఖపట్నం మధురవాడ ఐటీ సెజ్‌లో ఎన్‌టీటీ డేటా సరికొత్త కార్యాలయాన్ని ఎంపీ శ్రీభరత్, ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు కలిసి గురువారం ప్రారంభించారు.

SHIVA, BHIMILI
Published on: 9 July 2026 3:26 PM IST
Madhurawada
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Madhurawada: విశాఖలో గ్లోబల్ ఐటీ దిగ్గజం ఎన్‌టీటీ డేటా ఆఫీస్ ప్రారంభం!

Madhurawada: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఐటీ రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తూ ప్రముఖ గ్లోబల్ టెక్నాలజీ సంస్థ ఎన్‌టీటీ డేటా బిజినెస్ సొల్యూషన్స్ ఇండియా విశాఖపట్నంలో తన నూతన కార్యాలయాన్ని గురువారం ప్రారంభించింది.మధురవాడ ఐటీ సెజ్ హిల్‌ నెంబర్-2 లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ అత్యాధునిక కార్యాలయ భవనాన్ని విశాఖ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎం.శ్రీభరత్,భీమిలి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు గంటా శ్రీనివాసరావు సంయుక్తంగా ఘనంగా ప్రారంభించారు.

ఈసందర్భంగా సంస్థ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ.. విశాఖపట్నం కేంద్రంగా స్థానిక యువతలోని ప్రతిభను ప్రోత్సహిస్తూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తమ కస్టమర్లకు అత్యాధునిక డిజిటల్ సేవలను అందించడమే ఈనూతన కార్యాలయం ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.

రాష్ట్రంలో ఐటీ రంగ అభివృద్ధికి,పెట్టుబడులకు అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పిస్తూ ఎంతో సహకరిస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి, స్థానిక అధికారులకు ఈసందర్భంగా సంస్థ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసింది. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎంపీ శ్రీభరత్ మాట్లాడుతూ.. విశాఖ ఐటీ హబ్‌గా వేగంగా ఎదుగుతోందని,ఎన్‌టీటీ డేటా వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థ ఇక్కడ కార్యకలాపాలు విస్తరించడం హర్షణీయమన్నారు.ఇది స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలను మరింత మెరుగుపరుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ..కూటమి ప్రభుత్వం ఐటీ రంగానికి,కొత్త పెట్టుబడులకు పెద్దపీట వేస్తోందని చెప్పారు. మధురవాడ ఐటీ సెజ్ రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని ఐటీ దిగ్గజ సంస్థలకు వేదిక కానుందని,ప్రభుత్వ పరంగా పరిశ్రమలకు పూర్తి సహకారం ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.

ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఎన్‌టీటీ డేటా బిజినెస్ సొల్యూషన్స్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్రునాల్ పటేల్,సీఎఫ్ఓ సాయి కృష్ణ రెడ్డి,హెచ్ఆర్ హెడ్ తిరుమల,ప్రోవెంటెక్ సీఈఓ రాజుతో పాటు పలువురు ఐటీ రంగ ప్రముఖులు,సంస్థ ప్రతినిధులు,ఉద్యోగులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

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SHIVA, BHIMILI

SHIVA, BHIMILI

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