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Anakapalli: అనకాపల్లిలో ఎన్‌సీబీ భారీ ఆపరేషన్: రూ.6.50 కోట్ల గంజాయి స్వాధీనం!

Anakapalli: అనకాపల్లి జిల్లాలో నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో (ఎన్‌సీబీ) అధికారులు సినీ ఫక్కీలో వెంబడించి భారీగా గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI
Published on: 23 Jun 2026 5:22 PM IST
Anakapalli
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Anakapalli: అనకాపల్లిలో ఎన్‌సీబీ భారీ ఆపరేషన్: రూ.6.50 కోట్ల గంజాయి స్వాధీనం!

అనకాపల్లి: అనకాపల్లి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో భారీగా గంజాయిని నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో (ఎన్‌సీబీ) అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రాయగడ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్‌కు కంటైనర్ లారీ ద్వారా అక్రమంగా తరలిస్తున్న గంజాయి రవాణాను అధికారులు అడ్డుకున్నారు.

నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో విశాఖ అధికారులకు అందిన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు అనకాపల్లి జిల్లా మర్రిపాలెం టోల్ గేట్ వద్ద అనుమానాస్పద కంటైనర్ లారీని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే, అధికారులు ఆపేందుకు యత్నించగా లారీ వేగంగా అక్కడి నుంచి దూసుకెళ్లింది.

దీంతో వెంటనే అప్రమత్తమైన అధికారులు, పోలీసుల సహకారంతో కోడూరు పంచాయతీ పరిధిలోని గొల్లపేట వద్ద లారీని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తనిఖీలు నిర్వహించగా లారీలో భారీ మొత్తంలో గంజాయి ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

ఈ ఘటనలో సుమారు 1300 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. స్వాధీనం చేసుకున్న గంజాయి విలువ సుమారు రూ. 6.50 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

కేసుకు సంబంధించి ఒక వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్న పోలీసులు, పరారీలో ఉన్న మరో వ్యక్తి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై పూర్తి వివరాలు అధికారుల విచారణ అనంతరం వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.

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NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

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