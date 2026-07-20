Anakapalli: వైభవంగా లయన్స్ క్లబ్ నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకారం
Anakapalli: అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరం లయన్స్ క్లబ్ నూతన అధ్యక్షునిగా నల్లమిల్లి గనిరెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
Anakapalli: అనకాపల్లి జిల్లా లయన్స్ క్లబ్ చోడవరం శాఖ నూతన అధ్యక్షునిగా నల్లమిల్లి.గనిరెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ కార్యక్రమం కిక్కిరిసిన అతిథులతో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు.
పూర్వ అధ్యక్షుడు పసుమర్తి సాంబ అధ్యక్షతన నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో అధ్యక్షుడుగా నల్లమిల్లి గనిరెడ్డి ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి కూటమి ఎమ్మెల్యేలు కె.ఎస్.ఎన్.ఎస్. రాజు(చోడవరం), నల్లిమిల్లి రామకృష్ణా రెడ్డి(అనపర్తి) అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
అనపర్తి ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ నూతన అధ్యక్షుడు నల్లమిల్లి గనిరెడ్డి తనకు కుమారుని వరుస అవుతారని,అత్యంత సమీప బంధువని తెలిపారు. అందువలనే ఇంత దూరం వచ్చి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యాననీ తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ క్యాన్సర్ వంటి రుగ్మతలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కృషి చేయాలని కోరారు. ఎమ్మెల్యే కెఎస్ఎన్ రాజు మాట్లాడుతూ చోడవరం అభివృద్ధికి లయన్స్ క్లబ్తో పాటు ఇతర స్వచ్ఛంద సంస్థలన్నీ సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
నూతన లయన్స్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు గనిరెడ్డి మాట్లాడుతూ..
సామాజిక కార్యక్రమాలతో క్లబ్ ను ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతామన్నారు. గునూరు మల్లునాయుడు, సీఐ అప్పలరాజు, గూనూరు మూలినాయుడు,సింగంపల్లి రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా నూతన అధ్యక్షుడిని అతిథులు ఘనంగా సత్కరించారు.