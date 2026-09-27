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Visakhapatnam: విశాఖ మేయర్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుంటామని నేతల ధీమా!

Visakhapatnam: కూటమి అభ్యర్థులు 100 శాతం స్ట్రైక్ రేట్‌తో విజయం సాధించి విశాఖ మేయర్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుంటామని ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ స్పష్టం చేశారు.

Anuradha, Sr. Staff Reporter -Vishakapatnam
Published on: 27 Sept 2026 1:03 PM IST
Visakhapatnam
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Visakhapatnam: విశాఖ మేయర్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుంటామని నేతల ధీమా!

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Visakhapatnam: రానున్న జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులు 100 శాతం స్ట్రైక్ రేట్‌తో విజయం సాధించడమే తమ లక్ష్యమని జనసేన పార్టీ విశాఖ నగర అధ్యక్షులు, దక్షిణ నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు శ్రీ వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. టీడీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ జీవీఎంసీ మేయర్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుని ఆ విజయాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్‌కు కానుకగా అందిస్తామని పేర్కొన్నారు.

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విశాఖ నగర అభివృద్ధికి అనేక చర్యలు చేపడుతున్నామని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. విశాఖను అభివృద్ధి పథంలో మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రభుత్వం, ప్రజాప్రతినిధులు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నారని చెప్పారు.

గత వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలనపై విమర్శలు చేస్తూ.. జగన్‌కు ముఖ్యమంత్రిగా అవకాశం లభించిన సమయంలో విశాఖ అభివృద్ధికి ఆశించిన స్థాయిలో పనులు జరగలేదని వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ అన్నారు. ప్రజా సమస్యలపై వైసీపీ నేతలు చేస్తున్న రాజకీయ విమర్శలకు ప్రజలు ఇప్పటికే సమాధానం చెప్పారని పేర్కొన్నారు.

విశాఖలో నీటి సమస్యపై వైసీపీ నేతలు ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చిన సమయంలో వర్షాలు కురవడంతో వారి ఆందోళనకు ప్రజలే సమాధానం చెప్పినట్లైందని ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యానించారు. ఇకనైనా జగన్ రాజకీయాలకంటే ప్రజా సమస్యలపై దృష్టి సారించాలని, విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిదని అన్నారు.

విశాఖ నగర ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ స్పష్టం చేశారు. కార్యక్రమంలో కూటమి సమన్వయ కమిటీ పెద్దలు పాల్గొన్నారు...

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Anuradha, Sr. Staff Reporter -Vishakapatnam

Anuradha, Sr. Staff Reporter -Vishakapatnam

విశాఖపట్నంలో 25 ఏళ్లకు పైగా నిఖార్సైన జర్నలిజం ప్రయాణం. వైజాగ్ ప్రాంతీయ సమస్యలపై ప్రత్యేక విశ్లేషణలు అందించే ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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