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Visakhapatnam: తుపాను నష్టాన్ని వెంటనే అంచనా వేయాలి ఎమ్మెల్యే గంటా

Visakhapatnam: భీమిలిలో తుపాను నష్టాలపై సమీక్ష నిర్వహించిన ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు. స్థానిక ఎన్నికలపై నేతలతో చర్చ, లబ్ధిదారుల ఘన సన్మానం.

SHIVA, BHIMILI
Published on: 25 Sept 2026 6:22 PM IST
Visakhapatnam
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Visakhapatnam: తుపాను నష్టాన్ని వెంటనే అంచనా వేయాలి ఎమ్మెల్యే గంటా

Short News

విశాఖపట్నం: వర్షాల కారణంగా చోటు చేసుకున్న ఆస్తి, పంట నష్టాల వివరాల గణన త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు ఆదేశించారు. ఎంవీపీ కాలనీ క్యాంప్ కార్యాలయంలో అధికారులతో శుక్రవారం సమావేశమై తుపాను ప్రభావం గురించి ఆరా తీశారు. మధురవాడ జోన్ లో 6 కిలో మీటర్ల మేర రోడ్లు దెబ్బ తిన్నాయని ఇంజనీరింగ్ అధికారులు నివేదిక ఇచ్చారు.

వర్షపు నీరు పారుతున్న స్థలాలు తమవని ప్రైవేట్ వ్యక్తులు వాదించడంతో రూ.12 కోట్ల నిధులు సిద్ధంగా ఉన్నా.. వివిధ ప్రాంతాల్లో డ్రెయిన్ పనులు చేయలేకున్నామని చెప్పారు. అలాంటి స్థలాల గుర్తించి వెంటనే జాయింట్ సర్వే చేసి డ్రెయిన్ పనులు ముందుకు తీసుకువెళ్లాలని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. అరటి, కొబ్బరి, మామిడి వంటి చెట్లు సహా ఇతర పంటల నష్టాలను లెక్క వేసి నివేదిక సిద్ధం చేయాలని చెప్పారు.

ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు దెబ్బ తిన్నాయని, విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించాల్సి ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. వర్షాల వల్ల రైతులకు ఎంతో మేలు జరిగిందని వివరించారు. మధురవాడ జోనల్ కమిషనర్ అయ్యప్ప నాయుడు, ఎస్.ఈ. శాంతిరాజు, ఏసీపీ గౌరు, ఆనందపురం, పద్మనాభం, భీమిలి స్పెషల్ ఆఫీసర్లు విజయ్ ప్రసాద్, సునీల్, రమేష్ నాయుడు పాల్గొన్నారు.

ఆశావహులు వివరాలు అందజేయండి

రాబోయే స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీకి ఆసక్తి ఉన్న పార్టీ నాయకులు వారి వివరాలు శనివారం సాయంత్రానికి అందించాలని భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు సూచించారు. ఎంవీపీ కాలనీ క్యాంప్ కార్యాలయంలో శుక్రవారం నియోజవర్గం ముఖ్య నాయకులతో సమావేశమై స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల గురించి చర్చించారు. మధురవాడ, భీమిలి జోన్ లలోని మొత్తం 12 వార్డుల్లో ఆశావహుల వివరాలు పార్టీ అధిష్టానానికి పంపిస్తామని తెలిపారు.

అలాగే భీమిలి, ఆనందపురం, పద్మనాభం, పెందుర్తి మండలాలతోనే జెడ్పీ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో జెడ్పీటీసీలు సహా ఎంపీటీసీలకు పోటీ చేయాలని అనుకుంటున్న వారి వివరాలు ఇవ్వాలని సూచించారు. బలమైన అభ్యర్థులను నిలబెట్టి అన్ని స్థానాలను కూటమి కైవసం చేసుకోవాలని చెప్పారు. తుపాను నష్టాన్ని అంచనా వేయడంలో అధికారులకు సహకరించాలన్నారు.

పార్టీ నాయకులు చిక్కాల విజయ్ బాబు, తాట్రాజు అప్పారావు, కోరాడ రమణ, గంటా నూకరాజు, సరగడ అప్పారావు, గాడు చిన్ని కుమారి లక్ష్మి, నాగోతి సత్యనారాయణ, మాన్యాల సోంబాబు, గరే గుర్నాథ్, లొడగల జానకిరామ్, పిల్లా వెంకట్రావు, మొల్లి లక్ష్మణరావు, కానూరు అచ్యుతరావు, మామిడి దుర్గారావు, పాసి త్రినాథ్, చెట్టుపల్లి సన్యాసిరావు, మీసాల సత్యనారాయణ, గరికిన కింగ్, బోయి శ్రీను, దండి వెంకటేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

గంటాకు ఇళ్ల పట్టాల లబ్ధిదారుల సన్మానం

ఎన్నో ఏళ్లుగా నివాసముంటున్న ఇళ్లకు పట్టాలిచ్చి రెగ్యులలైజ్ చేసిన భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావును ఆనందపురం మండలం బొడ్డపాలెం ప్రజలు శుక్రవారం నిర్వహించిన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో సన్మానించి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా లబ్ధిదారులకు ఆయన స్వీట్ తినిపించి అభినందించారు. అర్హతలు ఉన్నా ఇళ్ల పట్టాలు రాని వారు నిరాశ చెందాల్సిన పని లేదని, తొందర్లోనే వాటిని కూడా అందించే కార్యక్రమం చేస్తామన్నారు.

శిధిలావస్థలోని నిడిగట్టు, మంగమారిపేట, కొత్తూరు, జేవీఅగ్రహారం, తిమ్మాపురం తుపాను షెల్టర్ల స్థానంలో కొత్తవి నిర్మించాలని 4 వ వార్డుకు చెందిన గరికిన ఎల్లాజీ కోరారు. కోర్టులో పిల్ వేయడంతో తొట్లకొండ కొండ వాలు ప్రాంతంలో 4 వేల మందికి ఇళ్ల పట్టాలు జారీ కాలేదని తెలిపారు. నియోజకవర్గం పరిధిలోని ఇనాం భూముల రైతులకు అన్నదాత సుఖీభవ డబ్బు వచ్చినా.. బోని గ్రామ రైతులకు ఇంకా విడుదల కాలేదని సూరాల సత్య వరప్రసాద్ వినతి పత్రం సమర్పించారు.

తగరపువలస మెయిన్ రోడ్డులో ఒక ఫేజ్ కు విద్యుత్ సరఫరా ఉండడం లేదని, లో ఓల్టేజ్ సమస్య ఎక్కువగా ఉందని కొప్పల కృష్ణ ఫిర్యాదు చేశారు. 15 వ వార్డు కొండ వాలు ప్రాంతంలో శిధిలావస్థలోని షెడ్ల స్థానంలో ఇళ్లు పునర్నిర్మాణం చేస్తుంటే సింహాచలం దేవస్థానం అధికారులు అడ్డుతున్నారని, తమకు న్యాయం చేయాలని ఆ ప్రాంత ప్రజలు ఎమ్మెల్యేను కోరారు.

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SHIVA, BHIMILI

SHIVA, BHIMILI

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