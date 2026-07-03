Chintapalli: నెల దాటినా దొరకని చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి ఆచూకీ!
Chintapalli: చింతపల్లి అదృశ్యమైన చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి ఆచూకీ నెల రోజులు గడిచినా లభ్యం కాలేదు. తండ్రి గణేష్ స్వయంగా వాల్ పోస్టర్లతో గాలిస్తున్నారు.
Chintapalli: చిన్నారి జ్ఞానేశ్వర్ ఆచూకీ కోసం తండ్రి ఆవేదన: గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం
చింతపల్లి,ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో తీవ్ర కలకలం రేపిన చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్యమై నేటికి సరిగ్గా నెల రోజులు గడుస్తున్నా, ఇప్పటికీ పాప ఆచూకీ లభ్యం కాకపోవడం స్థానికులను, కుటుంబ సభ్యులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ఎటువంటి క్లూ దొరక్కపోవడంతో పోలీసుల బృందాలు మరియు కుటుంబ సభ్యులు సతమతమవుతున్నారు.
ముమ్మరంగా గాలింపు:
తమ బిడ్డ కోసం తండ్రి గణేష్ పడుతున్న ఆవేదన అంతా ఇంతా కాదు. పోలీసుల విచారణ ఒకవైపు జరుగుతుండగా, మరోవైపు గణేష్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. లంబసింగి నుంచి చింతపల్లి మరియు పరిసర ప్రాంతాల్లోని ప్రధాన కూడళ్లు, రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలలో జ్ఞానేశ్వర్ ఫోటోలతో కూడిన వాల్ పోస్టర్లను ఆయన అతికించారు.
ప్రజల సహకారం కోసం విజ్ఞప్తి:
పోస్టర్ల ద్వారా ప్రజలకు విన్నవించుకుంటూ, "ఎక్కడైనా పాప కనిపిస్తే దయచేసి వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు లేదా తమకు సమాచారం అందించవలసిందిగా" ఆయన వేడుకుంటున్నారు. ఎవరైనా పాప గురించి ఏదైనా సమాచారం తెలిస్తే, వెనుకాడకుండా తెలియజేయాలని కోరుతూ, తన సంప్రదింపు వివరాలను కూడా అందులో పొందుపరిచారు.
పోలీసుల దర్యాప్తు:
మరోవైపు పోలీసులు ఈ కేసును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని, ఏజెన్సీ ప్రాంతంలోని అనుమానిత ప్రాంతాల్లో క్షుణ్ణంగా గాలిస్తున్నారు. సీసీ టీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలించడంతో పాటు, స్థానికులను విచారిస్తూ పాప ఆచూకీ కోసం తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. నెల రోజులు గడిచినా ఫలితం రాకపోవడంతో, స్థానిక ప్రజలు కూడా పాప క్షేమంగా తిరిగి రావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
చిన్నారి అదృశ్యం వెనుక ఉన్న మిస్టరీని ఛేదించేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు.