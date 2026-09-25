Madhurawada: వైభవంగా శ్రీ విజయ దుర్గా దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు
Madhurawada: మధురవాడలో వైభవంగా శ్రీ విజయ దుర్గా దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు. భక్తిశ్రద్ధలతో సాగిన ఉడుపురాట మహోత్సవం, తరలివచ్చిన భక్తులు.
మధురవాడ: విశాఖపట్నం మధురవాడ టైలర్స్ కాలనీలో వేంచేసి యున్న శ్రీ విజయ దుర్గా దేవి అమ్మవారి ఆలయం లో దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు కన్నుల పండువగా సాగు తున్నాయి ఆలయ ధర్మకర్త బంగారు లక్ష్మి అంకిత భావం పర్యవేక్షణలో ఈ ఏడాది ఉత్సవాలను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నారు.
ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు బ్రహ్మశ్రీ గరిమెళ్ళ శ్రీకాంత్ శర్మ ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారి 'ఉడుపురాట' మహో త్సవాన్ని అత్యంత ఘనం గా నిర్వహించారు ఈ వేడుకల్లో భాగంగా నరసింగరావు-నళిని మరియు లక్ష్మణ రెడ్డి-లక్ష్మీ దంపతులచే విఘ్నేశ్వర పూజ, పుణ్యాహవాచనం, రక్షాసూత్రధారణ మరియు ఉడుపురాట వంటి విశేష పూజా కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా జరిపించారు.
పరిసర గ్రామాల ఆరాధ్యదైవం ఆధ్యాత్మిక సంబరం ఆలయ ధర్మకర్త బంగారు లక్ష్మి
ఈ సందర్భంగా ఆలయ ధర్మకర్త బంగారు లక్ష్మి మాట్లాడుతూ మధురవాడ పరిసర 14 గ్రామాల ప్రజల ఆరాధ్యదేవత అయిన శ్రీ విజయ దుర్గా దేవి శరన్నవ రాత్రి ఉత్సవాలను ప్రతి ఏటా ఎంతో వైభవంగా, భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వ హిస్తున్నట్లు తెలిపారు. భక్తులకు ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లను దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఉత్సవాల కాలంలో అనేక ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని ముఖ్యంగా విశేష అఖండ దీపారాధన, అన్న సమా రాధన మరియు ఘటాల ఊరేగింపు కార్యక్రమాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వ హించనున్నట్లు వివరించారు అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో విచ్చేసి పసుపు- కుంకుమలు, చీరలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారని బంగారు లక్ష్మి తెలియ జేశారు.
తరలివచ్చిన భక్తులు - ప్రముఖులు
ధర్మకర్త బంగారు లక్ష్మి నేతృత్వంలో జరిగిన ఈ మహోత్సవంలో ఆలయ ధర్మకర్త మండలి సభ్యులు బంగారు ప్రకాష్, తెంటు మాధవి, భరణ్, కౌశిక్, కార్తికేయ చురుగ్గా పాల్గొన్నారు అలాగే స్థానిక ప్రముఖ నాయకులు పోతిన శ్రీనివాసు, వంకాయల మారుతి ప్రసాద్, పిల్లా సూరిబాబు, పిల్లా కృష్ణ మూర్తి పాత్రుడు, బెల్లాన పాపారావు, సబ్బవరపు రవితో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులందరికీ బంగారు లక్ష్మి మరియు కమిటీ సభ్యులు ఘనంగా స్వాగతం పలికి, అమ్మవారి తీర్థప్రసాదాలు అంద జేశారు భక్తులంతా అమ్మ వారిని దర్శించుకుని ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వం చెందారు.