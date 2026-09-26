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Anakapalli: 112వ వార్డు కార్పొరేటర్ రేసులో కసిరెడ్డి వాసు!

Anakapalli: జీవీఎంసీ 112వ వార్డు కూటమి కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా తనకు అవకాశం ఇవ్వాలని ఎమ్మెల్యే కొణతాలను కోరిన జనసేన యువ నాయకుడు కసిరెడ్డి శ్రీనివాసరావు (వాసు).

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI
Published on: 26 Sept 2026 3:41 PM IST
Anakapalli
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Anakapalli: 112వ వార్డు కార్పొరేటర్ రేసులో కసిరెడ్డి వాసు!

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Anakapalli: మహా విశాఖ నగరపాలక సంస్థ (జీవీఎంసీ) అనకాపల్లి జోన్ పరిధిలోని 112వ వార్డు కార్పొరేటర్ స్థానంపై రాజకీయ ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ స్థానానికి కూటమి అభ్యర్థిగా పోటీ చేసేందుకు జనసేన యువ నాయకుడు కసిరెడ్డి శ్రీనివాసరావు (వాసు) ఆసక్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

112వ వార్డు నుంచి కూటమి అభ్యర్థిగా తనకు అవకాశం కల్పించాలని ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణతో పాటు జనసేన పార్టీ అనకాపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఇన్‌చార్జి భీమరశెట్టి రాంకీకి ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. కూటమి తరఫున అవకాశం కల్పిస్తే ఎన్నికల్లో విజయం సాధించేందుకు పూర్తి స్థాయిలో కృషి చేస్తానని వాసు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

జీవీఎంసీ అనకాపల్లి జోన్ పరిధిలోని విజయరామరాజుపేటలో సుదీర్ఘకాలంగా నివాసం ఉంటున్న తాను బీసీ-డి వెలమ సామాజిక వర్గానికి చెందినవాడినని వాసు తెలిపారు. గత కొన్నేళ్లుగా పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ స్థానికంగా ప్రజలకు పరిచయమయ్యానని పేర్కొన్నారు.

గత ఎన్నికల సమయంలో కూటమి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కొణతాల రామకృష్ణ సమక్షంలో తన వర్గంతో కలిసి పార్టీలో చేరినట్లు తెలిపారు. అలాగే అనకాపల్లి ఎంపీ అభ్యర్థి సీఎం రమేష్ ఆశీస్సులు కూడా పొందామని, ఎన్నికల్లో కూటమి ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థుల విజయానికి తన వంతు కృషి చేశామని వాసు వెల్లడించారు.

ఎన్నికల అనంతరం కూడా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలతో పాటు జనసేన, కూటమి పార్టీల కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. పార్టీ కార్యక్రమాల్లో క్రమశిక్షణతో పనిచేస్తూ, ప్రభుత్వ పథకాలు, కూటమి కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు నిరంతరం పనిచేస్తున్నానని పేర్కొన్నారు.

అన్ని వర్గాలతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండటం, స్థానికంగా తనకు ఉన్న పరిచయాలు, పార్టీ పట్ల తనకున్న నిబద్ధతను పరిగణనలోకి తీసుకుని 112వ వార్డు కూటమి కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా తనకు అవకాశం కల్పించాలని కసిరెడ్డి శ్రీనివాసరావు (వాసు) కోరుతున్నారు.

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NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

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