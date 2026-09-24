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Visakhapatnam: అంతర్రాష్ట్ర చైన్ స్నాచర్ అరెస్ట్ - రూ.5.55 లక్షల నగదు స్వాధీనం!

Visakhapatnam: విశాఖలో వరుస స్నాచింగ్ కేసులకు పాల్పడుతున్న రాజస్థాన్‌కు చెందిన అంతర్రాష్ట్ర నేరస్తుడు మహేందర్ సింగ్‌ను అరెస్ట్ చేసిన ఎయిర్‌పోర్ట్ క్రైమ్ పోలీసులు.

JAI RAM, MADURAWADA
Published on: 24 Sept 2026 5:18 PM IST
Visakhapatnam
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Visakhapatnam: అంతర్రాష్ట్ర చైన్ స్నాచర్ అరెస్ట్ - రూ.5.55 లక్షల నగదు స్వాధీనం!

Short News

Visakhapatnam: గత నెల వరుస స్నాచింగ్ కేసుల్లో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న పోలీసు కమీషనర్ డా.శంఖబ్రత బాగ్చి, ఐ.పి.ఎస్., క్రైమ్ డిసిపి లతా మాధురి ఎట్టకేలకు చైన్ స్నాచింగ్ లకు పాల్పడుతున్న రాజస్థాన్ కు చెందిన అంతర్రాష్ట్ర నేరస్తుడు మహేందర్ సింగ్ (40) ను ఎయిర్ పోర్ట్ క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

17.08.2026న మాధవధార-మురళీనగర్ లో ఇద్దరు వృద్ధురాళ్ల మెడలో నుంచి పుస్తెల తాళ్లు లాక్కెళ్లిన కేసులో SI కె.రవి కిషోర్ బృందం 5 వారాలుగా దర్యాప్తు చేసి నిందితుడిని పట్టుకుంది.

ఇతనిపై తెలంగాణ, AP లో 7 జిల్లాల్లో 15 పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో 40 కేసులు ఉన్నాయి. తాజాగా 2025 మార్చి నుంచి 2026 ఆగస్టు వరకు రాజమహేంద్రవరం, శ్రీకాకుళం, కాజీపేట, నెల్లూరు, కాకినాడ, అనకాపల్లి, విశాఖలో 15 చైన్ స్నాచింగ్ లు చేసినట్లు తేలింది.

దొంగిలించిన బంగారాన్ని అమ్మడంలో సహకరించిన మండ్రు లతా రత్నాకర్ (52) ను కూడా అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి 2 పుస్తెల తాళ్లు, రూ.5.55 లక్షల నగదు స్వాధీనం చేసుకుని రిమాండ్ కు తరలించారు.

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JAI RAM, MADURAWADA

JAI RAM, MADURAWADA

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