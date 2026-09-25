Payakaraopeta: 52 మందికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు అందజేసిన మంత్రి అనిత!
Payakaraopeta:
పాయకరావుపేట సెప్టెంబర్ 25: పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం నాలుగు మండలాల పరిధిలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను లబ్ధిదారులకు హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత అందజేశారు. నియోజకవర్గ పరిధిలోని నాలుగు మండలాలకు చెందిన 52 మంది లబ్ధిదారులకు ఈ చెక్కులు అందజేశారు. 52మందికి గాను 29,17,219 రూపాయల చెక్కులు అందజేశారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి అనిత మాట్లాడుతూ, అనారోగ్యం లేదా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉన్న పేద కుటుంబాకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఎంతో ఉపయోగంగా నిలుస్తుందని అన్నారు. NDA ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ ప్రజల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉందని, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ సహాయం అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు,ప్రజాప్రతినిధులు,లబ్ధిదారులు పాల్గొన్నారు.