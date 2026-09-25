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Nakkapalli: రాజయ్యపేటలో రూ. 4.30 కోట్లతో రహదారుల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన!

Nakkapalli: అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి మండలం రాజయ్యపేటలో రూ. 4.30 కోట్లతో రోడ్డు పనులకు శంకుస్థాపన చేసి, గురుకుల పాఠశాలను హోం మంత్రి అనిత ప్రారంభించారు.

Anuradha, Sr. Staff Reporter -Vishakapatnam
Published on: 25 Sept 2026 6:42 PM IST
Nakkapalli
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Nakkapalli: రాజయ్యపేటలో రూ. 4.30 కోట్లతో రహదారుల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన!

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Nakkapalli: అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి మండలం రాజయ్యపేటలో హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత శుక్రవారం పర్యటించారు. గ్రామానికి చేరుకున్న మంత్రికి ప్రజలు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా రాజయ్యపేటలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆమె శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. సారిపల్లిపాలెం–రాజయ్యపేట ఆర్‌అండ్‌బీ రహదారి నిర్మాణానికి హోం మంత్రి అనిత శంకుస్థాపన చేశారు. ఆర్‌అండ్‌బీ నిధులు రూ.3 కోట్లతో ఈ రహదారిని నిర్మించనున్నారు. అదేవిధంగా పాయకరావుపేట–పెంటకోట ఆర్‌అండ్‌బీ రహదారి నిర్మాణానికి కూడా శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ రహదారి నిర్మాణానికి రూ.1.30 కోట్ల నిధులు కేటాయించారు.

అనంతరం రాజయ్యపేటలో మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే (ఎంజేపీ) బాలికల గురుకుల పాఠశాలను మంత్రి అనిత ప్రారంభించారు. పాఠశాలలో రూ.20 లక్షల సీఎస్‌ఆర్‌ నిధులతో చేపట్టనున్న అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు.

పాఠశాలలోని వివిధ గదులను పరిశీలించిన మంత్రి, విద్యార్థులకు అందుతున్న సౌకర్యాలపై వివరాలు తెలుసుకున్నారు. రాజయ్యపేటలో ఎంజేపీ బాలికల గురుకుల పాఠశాల ప్రారంభం కావడంతో బీసీ వర్గాల చిరకాల కల సాకారమైందని గ్రామ ప్రజలు పేర్కొంటూ మంత్రి అనితకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన 50 మంది కార్యకర్తలను మంత్రి అనిత తెలుగుదేశం పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. వారికి టీడీపీ కండువాలు కప్పి పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహ్వానించారు.

అనంతరం రాజయ్యపేట, నక్కపల్లి ఆటో స్టాండ్లలో ఆటో డ్రైవర్లకు ‘అభయ’ మహిళా భద్రత కార్యక్రమంపై అవగాహన కల్పించారు. మహిళల రక్షణకు సంబంధించిన అభయ కార్యక్రమం వివరాలను వారికి తెలియజేశారు. ఆటోలు, ఆర్టీసీ బస్సులకు అభయ స్టిక్కర్లను మంత్రి అనిత స్వయంగా అంటించారు. నక్కపల్లిలో ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న మహిళలకు కూడా ‘అభయ’ మహిళా రక్షణ కార్యక్రమంపై అవగాహన కల్పించారు. మహిళల భద్రతకు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని ఈ సందర్భంగా హోం మంత్రి అనిత తెలిపారు.

AnakapalliNakkapalliRajayapetaVangalapudi AnitaHome Minister
Anuradha, Sr. Staff Reporter -Vishakapatnam

Anuradha, Sr. Staff Reporter -Vishakapatnam

విశాఖపట్నంలో 25 ఏళ్లకు పైగా నిఖార్సైన జర్నలిజం ప్రయాణం. వైజాగ్ ప్రాంతీయ సమస్యలపై ప్రత్యేక విశ్లేషణలు అందించే ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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