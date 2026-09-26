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Pendurthi: అయ్యప్ప నగర్‌లో 5000 మందికి అన్నదానం!

Pendurthi: పెందుర్తి అయ్యప్ప నగర్ కమ్యూనిటీ హాల్ వద్ద శ్రీ అయ్యప్ప నగర్ యూత్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో 5000 మందికి పైగా భక్తులతో భారీ అన్నసంతర్పణ ఘనంగా నిర్వహించారు.

GOPI, PENDURTHI
Published on: 26 Sept 2026 3:52 PM IST
Pendurthi
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Pendurthi: అయ్యప్ప నగర్‌లో 5000 మందికి అన్నదానం!

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Pendurthi: పెందుర్తి పులగవానిపాలెం అయ్యప్ప నగర్ కమ్యూనిటీ హాల్ వద్ద శ్రీ అయ్యప్ప నగర్ యూత్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో శనివారం నాడు భారీ అన్నసంతర్పణ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ ఏడాది అన్న సమారాధన కార్యక్రమంలో సుమారు 5000 మంది భక్తులు, స్థానిక ప్రజలు విశేషంగా పాల్గొని విఘ్నేశ్వరుని ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు.

శ్రీ అయ్యప్ప నగర్ యూత్ కమిటీ ప్రతినిధులు భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్న సమారాధన కార్యక్రమాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించి, రుచికరమైన ప్రసాదాలను, వంటకాలను అందజేశారు.ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా పెందుర్తి వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ కమిటీ చైర్మన్ జ్యోతి అప్పలనాయుడు, సీనియర్ జనసేన నాయకులు, పిఎసిఎస్ చైర్మన్ అయితి, జీవీఎంసీ 97వ వార్డు మాజీ కార్పొరేటర్ వసంత శంకర్రావు, టిడిపి నాయకుడు కాగిత ముత్యాల నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా కూటమి నాయకులు మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ ఆధ్యాత్మిక, సామాజిక కార్యక్రమాలకు పూర్తి మద్దతు అందిస్తుందని తెలిపారు. శ్రీ అయ్యప్ప నగర్ యూత్ కమిటీ సభ్యులు ఐక్యతతో ఇంత పెద్ద ఎత్తున వేలాది మంది భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం ఎంతో అభినందనీయమని కొనియాడారు.

భక్తిభావంతో పాటు సామాజిక సేవా దృక్పథాన్ని పెంపొందించే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు సమాజంలో సోదరభావాన్ని నింపుతాయని, యూత్ కమిటీకి భవిష్యత్తులో కూడా తమ వంతు సహకారం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని నాయకులు పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో యూత్ కమిటీ సభ్యులు, స్థానిక ప్రజలు, కూటమి శ్రేణులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

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GOPI, PENDURTHI

GOPI, PENDURTHI

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