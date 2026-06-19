Chodavaram: చోడవరంలో గిరిజనుల భారీ నిరసన డోలీ మోస్తూ రోంతెచ్చిన తండాలు
Chodavaram: అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరం నియోజకవర్గంలో కనీస మౌలిక వసతుల కోసం రావికమతం, రోలుగుంట మండలాల గిరిజనులు డోలీలతో భారీ నిరసన చేపట్టారు.
చోడవరం: అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరం నియోజకవర్గ కేంద్రంలో రావికమతం రోలుగుంట మండలాలకు చెందిన గిరిజన తండాల ప్రజలు భారీ స్థాయిలో నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. స్వాతంత్రం వచ్చి దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా రోడ్డు సౌకర్యం, విద్య, వైద్యం లాంటి కనీస మౌలిక సదుపాయాలను గిరిజన గ్రామాలకు కల్పించడంలో ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడూ విఫలం అవుతున్నాయని.
ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మారిన గిరిజనుల బ్రతుకు చిత్రం మాత్రం మారడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ చోడవరం నియోజకవర్గ గిరిజన గ్రామ ప్రజలు స్థానిక తాసిల్దార్ కార్యాలయం నుండి కూటమి ఎమ్మెల్యే కేఎస్ఎన్ రాజు కార్యాలయం వరకు డోలి మోసుకుంటూ వచ్చి తమ నిరసనను వ్యక్తం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా గిరిజన సంఘ నాయకులు మాట్లాడుతూ రావికమతం మండలం చీమలపాడు పంచాయతీ పరిధిలోని జెడ్ జోగంపేట, కళ్యాణపులోవ సమీపంలోని దాదాపు 14 గిరిజన గ్రామాలకు సరైన రహదారి సౌకర్యం లేక నరకయాదంను అనుభవిస్తున్నారని వీటికి నిధులు మంజూరైనప్పటికీ అనుమతుల పేరుతో పనులు నిలిపివేయడం అన్యాయం అంటూ తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అదేవిధంగా రోలుగుంట మండలం ఆర్ల పంచాయతీ పరిధిలోని ఆర్ల గ్రామం లోసింగి మిత్రుగడ్డ మరియు మొలకలపల్లి వంటి గిరిజన గ్రామాల్లో రోడ్డు అధ్వానంగా తయారయ్యాయని వర్షాకాలం వస్తే కొండ ప్రాంత గ్రామాలు ప్రజలుకు బాహ్య ప్రపంచం తో పూర్తిగా సంబంధాలు తెగిపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అత్యవసర వైద్య పరిస్థితుల్లో ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీల ఆసుపత్రికి తరలించాలంటే కిలోమీటర్ల మేర డోలీల్లో మోసుకుంటూ వెళ్లాల్సిన దుస్థితి నేటికీ కొనసాగుతుందని తెలిపారు. ఈ గిరిజన గ్రామాల్లో ముఖ్యంగా పాఠశాల సౌకర్యాలు లేని గ్రామాలు చాలా వరకు ఉన్నాయని ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి స్థానికంగా పాఠశాల ఏర్పాటు చేయాలని ఎందరో అధికారులకు మొరపెట్టుకున్న కార్యరూపం మాత్రం దాల్చలేదని తెలిపారు.
ఎమ్మెల్యే కెఎస్ఎన్ రాజు సానుకూల స్పందన
స్థానిక ఎమ్మెల్యే కె ఎస్ ఎన్ రాజు మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గంలోని గిరిజన గ్రామ ప్రజల సమస్యలు తన దృష్టిలో ఉన్నాయని ఇప్పటికే కొన్ని గ్రామాల్లో రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టామని త్వరలోనే అవి పూర్తవుతాయని అదే విధంగా ఇతర సమస్యలను కూడా తాను స్వయంగా పర్యటించి పరిష్కరించే ప్రణాళికలను రూపొందిస్తున్నామని.
ముఖ్యంగా చోడవరం నియోజకవర్గంలోని గిరిజన గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రధాన సమస్యలన్నింటినీ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లి వీలైనంత తొందరలో సమస్యలకు స్వస్తి చెబుతామని ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే తెలిపారు.