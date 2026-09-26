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Etapaka: ఎంపీటీసీల గౌరవ వేతనం చెల్లించాలి: ఎటపాకలో డిమాండ్

Etapaka: ఎటపాక మండలంలో పదవీకాలం ముగిసిన ఎంపీటీసీలను ఘనంగా సన్మానించారు. మూడేళ్లుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న తమ గౌరవ వేతనాన్ని విడుదల చేయాలని ఎంపీటీసీలు డిమాండ్ చేశారు.

RAJESH REDDY, CHINTOOR
Published on: 26 Sept 2026 6:07 PM IST
Etapaka
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Etapaka: ఎంపీటీసీల గౌరవ వేతనం చెల్లించాలి: ఎటపాకలో డిమాండ్

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ఎటపాక: ఎటపాక మండలంలోని ఎంపీటీసీ లకు గౌరవ వేతనం చెల్లించాలి అని ఎంపీటీసీ సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు. ఎంపీటీసీల పదవీకాలం ముగియడంతో మండల ప్రజా పరిషత్ అధికారులు ఎంపీటీసీలను ఘనంగా సన్మానించడం జరిగింది.

ఈ సందర్భంగా ఎంపీపీ, జడ్పిటిసి,ఎంపీటీసీలు అందరూ ఈ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించడం జరిగింది. ఎంపీటీసీ లకు రావలసిన గౌరవ వేతనం ప్రభుత్వం మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఇవ్వడం లేదని అన్నారు.

తమకు రావాల్సిన గౌరవ వేతనాన్ని తక్షణమే ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మండల ప్రజా పరిషత్ అధికారులను కోరారు.జెడ్పి సీఈఓ తో మాట్లాడి గౌరవ వేతనం వచ్చేలా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ కాకా కామేశ్వరి, జడ్పిటిసి ఉబ్బ సుస్మిత వైస్ ఎంపీపీ లు దొంతుమంగేశ్వరరావు, పెనుబల్లి కుమారి,ఎంపీటీసీలు గొంగడి వెంకటరామిరెడ్డి, బూరం అంజలి, పరిషిక కమల,పెనుబల్లి కృష్ణకుమారి,సోయం వెంకటరమణ,పాయం దేవి, కంటే రాజు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

EtapakaMPTCHonorarium PendingKaka Kameshwari
RAJESH REDDY, CHINTOOR

RAJESH REDDY, CHINTOOR

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