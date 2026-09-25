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Visakhapatnam: విశాఖలో సామాన్యుల ఇబ్బందులపై స్పందించిన సీపీఐ నేతలు!

Visakhapatnam: విశాఖపట్నంలో పెరుగుతున్న నిత్యావసర ధరలపై సీపీఐ ఆధ్వర్యంలో కరపత్రాలు పంపిణీ చేశారు. తుఫాను బాధితులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.

JAI RAM, MADURAWADA
Published on: 25 Sept 2026 5:24 PM IST
Visakhapatnam
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Visakhapatnam: విశాఖలో సామాన్యుల ఇబ్బందులపై స్పందించిన సీపీఐ నేతలు!

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Visakhapatnam: శుక్రవారం జీవీఎంసీ మధురవాడ నగరంపాలెంలో ఇంటి ఇంటికి కరపత్రాలు పంపిణి ఈ సందర్బంగా సిపిఐ విశాఖ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడు మరుపిళ్ల పైడిరాజు మాట్లాడుతూ కేంద్రంలో ఎన్ డి ఎ, రాష్టంలో టీడీపీ, బీజేపీ, జనసేన కూటమి అధికారంలోకి వస్తే ఆరు నెలలలో ధరలు అదుపులోకి తెస్తామని హామీలు గుప్పించారని, దేశంలో పేద, సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజల బతుకు రోజురోజుకూ భారమవుతోందన్నారు.

కూరగాయలు కొనాలన్నా, నెలవారీ సరుకులు తెచ్చుకోవాలన్నా డబ్బులు సరిపోవడం లేదని చాలి చాలని ఆదాయంతో అప్పుల పాలవుతున్నారన్నారు. ఆరు నెలల కిందట రూ.40గా ఉన్న చక్కెర ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.100 కి పెరిగిందని, 1300 వందలు ఉన్న 26 కిలోల బియ్యం బస్తా ధర ఏకంగా రూ.2000 అయ్యిందని, ఉల్లి కిలో రూ.100, అన్ని రకాల కూరగాయల ధరలు రెట్టింపు అయ్యాయని ధరలు అదుపులోకి తేవలసిన పాలకులు చర్యలు విఫలం చెందారని విమర్శించారు.

గడిచిన మూడు రోజులుగా అర్నాబ్ తుఫాన్ వలన సర్వం కోల్పోయిన ప్రజలను ప్రభుత్వం తక్షణ సాయం అధించి ఆదుకోవాలని పైడిరాజు డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏరియా పార్టీ కార్యదర్శి వి సత్యనారాయణ, కుమారి, గురుమూర్తి, రమ, మంగ, సూర్యం, శంకరమ్మ, రమణ, భారతమ్మ తదితరులతో పాటు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు.

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JAI RAM, MADURAWADA

JAI RAM, MADURAWADA

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