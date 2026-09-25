Anakapalli: అనకాపల్లి జీవీఎంసీ ఆఫీసు వద్దే డంపింగ్ యార్డ్ దుస్థితి!
Anakapalli: అనకాపల్లి జీవీఎంసీ ఆఫీసు వద్ద డంపింగ్ యార్డ్ పరిశీలనకు వెళ్లిన సమయంలో జారిపడిన కలెక్టర్ విజయ్ కృష్ణ.. ఆశ్చర్యకరంగా మారిన వాస్తవ పరిస్థితులు.
Anakapalli: అనకాపల్లి జిల్లా లో జరిగింది చెత్తని తొలగించి స్వచ్ఛంద్ర, స్వర్ణాంధ్ర అని ప్రభుత్వం నినదిస్తుంది . కానీ అనకాపల్లిలో జీవీఎంసీ ఆఫీసులో నే డంపింగ్ యార్డ్ ఉండటం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే ఘటన . ఈ రోజు డంపింగ్ యార్డు చూడటానికి వస్తున్న సందర్భంలో జారీ పడిపోయిన అనకాపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ విజయ్ కృష్ణ... ఇదే సమయంలో
పక్కనే ఉన్న అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ అనకాపల్లి జీవీఎంసీ జోనల్ కమిషనర్ చక్రవర్తి మరియు అధికారులు అక్కడ వాస్తవ పరిస్థితి విజిట్ చేయబోతే సాక్షాత్తు జిల్లా కలెక్టర్ కే జలక్ తగిలింది ఇప్పటికైనా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు డంపింగ్ యార్డ్ తరలింపు కి చర్యలు చేపట్టాలని పలువురు కోరుతున్నారు.