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Chodavaram: చోడవరం ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో హుండీ చోరీ

Chodavaram: చోడవరం కోపరేటివ్ కాలనీలో ఆలయ హుండీని కొల్లగొట్టిన దొంగలు. సుమారు రూ. 40 వేల నగదు చోరీ. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు.

JAGADISH BABU, CHODAVARAM
Published on: 19 July 2026 3:12 PM IST
Chodavaram
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Chodavaram: చోడవరం ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో హుండీ చోరీ

చోడవరం: అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరం నియోజకవర్గ కేంద్రంలోని కోపరేటివ్ కాలనీ లక్ష్మీపురం రోడ్డు లో ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం లో దొంగలు హుండీ ను కొల్లగొట్టారు.

ఆలయ అర్చకులు రాజేష్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సుమారు 40 వేల నగదు పోయినట్టు సమాచారం. ఈ మధ్య కాలంలో చోడవరం పట్టణంలో వరుస దొంగతనాలు హడలెత్తిస్తున్నాయి. కాగా క్లూస్ టీమ్ తో ఫింగర్ ప్రింట్స్ సెర్చ్ చేసి , పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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JAGADISH BABU, CHODAVARAM

JAGADISH BABU, CHODAVARAM

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