Chodavaram: చోడవరంలో 'CDVM సద్భావ ఫేజ్-2' ప్రారంభం పట్టణ పార్కు దత్తత!
Chodavaram: చోడవరంలో CDVM కమ్యూనిటీ ఫౌండేషన్ నూతన కార్యవర్గం ఎన్నిక. సద్భావ ఫేజ్-2 లో భాగంగా పూసర్ల సీతారామయ్య మెమోరియల్ పార్కు దత్తతకు నిర్ణయం.
Chodavaram: చోడవరంలో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్న 'CDVM కమ్యూనిటీ ఫౌండేషన్' ఆధ్వర్యంలో 'సద్భావ ఫేజ్-2' టీమ్ లాంచ్ కార్యక్రమం ఆదివారం ఘనంగా జరిగింది. స్థానిక లక్ష్మమ్మ గుడి సమీపంలోని శ్రీ సీతారామ కళ్యాణ మండపంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో నూతన కార్యవర్గాన్ని ప్రకటించారు.
నూతన బాధ్యతల స్వీకరణ
సంస్థ ప్రయోజనాలను, సామాజిక బాధ్యతను మరింత సమర్థవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు గానూ, ఏడాది కాల పరిమితితో నూతన కార్యవర్గాన్ని నియమించారు.
- అధ్యక్షులుగా: పి.ఎస్.ఎన్. మూర్తి గారు
- సెక్రటరీగా: దేవరపల్లి కుమారి గారు
- ట్రెజరర్గా: బొబ్బిలి అపర్ణ గారు
వీరితో పాటు పలువురు కొత్త సభ్యులు సద్భావ ఫేజ్-2లో చేరారు. నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన వారికి ఫౌండేషన్ సభ్యులు అభినందనలు తెలిపారు.
పట్టణ పార్కుకు సరికొత్త కళ
ఈ సందర్భంగా సద్భావ ఫేజ్-2 ప్రధాన లక్ష్యాన్ని ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు రాజేష్ కొప్పాక వెల్లడించారు. వచ్చే ఏడాది కాలంలో చోడవరం పట్టణ ప్రజలకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని అందించేందుకు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి పక్కన ఉన్న "శ్రీ పూసర్ల సీతారామయ్య - శ్రీ విజ్జపు రాజేశ్వరరావు మెమోరియల్ పార్కు" ను దత్తత తీసుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. ఈ పార్కును అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా భవిష్యత్ తరాలకు, ఆసుపత్రికి వచ్చే రోగులకు మరియు విద్యార్థులకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని సభ్యులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
అధికారుల సహకారంతో ముందుకెళ్తాం
ఈ పార్కు అభివృద్ధి పనులను చేపట్టేందుకు చోడవరం ఎమ్మెల్యే కె.ఎస్.ఎన్. రాజు గారు, పంచాయతీ ఈవో గారు మరియు ఇతర ప్రజాప్రతినిధుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి, వారి సూచనలు, సహకారంతో కార్యాచరణ రూపొందిస్తామని సభ్యులు పేర్కొన్నారు. ఈ సామాజిక కార్యక్రమానికి అందరి మద్దతు ఉంటుందన్న ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
సమావేశం అనంతరం సభ్యులందరూ లక్ష్మమ్మ గుడిలో ఆశీస్సులు తీసుకుని, దత్తత తీసుకోబోయే పార్కును సందర్శించారు. అక్కడ పార్కు అభివృద్ధికి సంబంధించి తమ ఆలోచనలను పంచుకున్నారు. అనంతరం సభ్యులకు కమ్యూనిటీ ఫ్రిడ్జ్ ద్వారా ఆహారాన్ని అందించారు.
గత రెండేళ్లుగా సద్భావ సేవా కార్యక్రమాలకు సహకరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికీ రాజేష్ కొప్పాక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, ఈ రెండో దశలో కూడా ప్రజలందరూ అదే విధంగా సహకరించాలని కోరారు.