Home ఆంధ్రప్రదేశ్విశాఖపట్నంGajapathinagaram: వైసీపీ 2.0 సూపర్ యాప్ లాంచ్!

Gajapathinagaram: వైసీపీ 2.0 సూపర్ యాప్ లాంచ్!

Gajapathinagaram: గజపతినగరం వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో 2.0 సూపర్ యాప్‌ను ప్రారంభించిన బొత్స అప్పలనరసయ్య. నేరుగా వైఎస్ జగన్‌కు ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం.

G.BHASKARA RAO, GAJAPATINAGARAM
Published on: 19 July 2026 5:00 PM IST
Gajapathinagaram
X

Gajapathinagaram: వైసీపీ 2.0 సూపర్ యాప్ లాంచ్!

Gajapathinagaram: విజయనగరం జిల్లా గజపతినగరం వైసిపి పార్టీ కార్యాలయంలో 2.0 సూపర్ యాప్ ను ప్రారంభించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే బొత్స అప్పల నరసయ్య.

ఈ యాప్ ద్వారా వైసీపీ కార్యకర్తలు సోషల్ మీడియా నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన దుష్ప్రచారాలను తిప్పి కొట్టేందుకు ఈ యాప్ ద్వారా బదులు చెప్పాలని అంతేకాకుండా మన కార్యకర్తలు తమకు ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తే ఈ యాప్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా జగన్మోహన్ రెడ్డికి ప్రతి సమాచారాన్ని తెలియపరచవచ్చని ఈ కార్యక్రమం త్వరలోనే దిశా నిర్దేశం చేస్తామని కార్యకర్తలు అభిమానులు సోషల్ మీడియా 2.0 సూపర్ యాప్ లో చేరాలని కోరారు మాజీ ఎమ్మెల్యే బొత్స అప్పల నరసయ్య.

VizianagaramGajapathinagaramYSRCPTDP
G.BHASKARA RAO, GAJAPATINAGARAM

G.BHASKARA RAO, GAJAPATINAGARAM

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X