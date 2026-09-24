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Paderu: అల్లూరి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు: కలెక్టర్ నిశాంతి అప్రమత్తం

Paderu: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో జిల్లా అధికార యంత్రాంగం పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉందని కలెక్టర్ టి. నిశాంతి తెలిపారు.

SAI, PADERU
Published on: 24 Sept 2026 6:13 PM IST
Paderu
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Paderu: అల్లూరి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు: కలెక్టర్ నిశాంతి అప్రమత్తం

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పాడేరు: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉందని జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీమతి టి. నిశాంతి, తెలిపారు. గురువారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో జిల్లాలో నెలకొన్న వర్ష పరిస్థితి, ముందస్తు జాగ్రత్తలు, నష్టం అంచనా, సహాయక మరియు పునరుద్ధరణ చర్యలను వివరించారు.

జిల్లాలోని అన్ని మండలాల అధికారులను అప్రమత్తం చేసి, జిల్లా, మండల స్థాయిలో ఏర్పాటు చేసిన నియంత్రణ గదుల ద్వారా వర్షపాతం, వరద పరిస్థితులు, రహదారులు, వాగులు, వంకలు, లోతట్టు ప్రాంతాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు.

ముందస్తు జాగ్రత్తలు

వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో అన్ని శాఖల అధికారులను ముందుగానే అప్రమత్తం చేసినట్లు తెలిపారు. వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాలు, వాగులు, వంకలు, కాజ్‌వేలు, కల్వర్టులు, లోతట్టు ప్రాంతాలను గుర్తించి ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ చేపట్టినట్లు చెప్పారు.

తహసీల్దార్లు, ఎంపీడీవోలు, పోలీసు అధికారులు, ఇతర క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది తమ పరిధిలో పరిస్థితులను ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తక్షణ స్పందనకు సిబ్బంది, వాహనాలు, యంత్రాలు, అవసరమైన పరికరాలను సిద్ధంగా ఉంచినట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు.

రహదారులు, మౌలిక వసతుల పునరుద్ధరణ

భారీ వర్షాల కారణంగా దెబ్బతిన్న రహదారులు, కల్వర్టులు, ఇతర రవాణా మార్గాలను సంబంధిత శాఖల అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తున్నారని తెలిపారు. రహదారులపై పడిన చెట్లు, మట్టి, ఇతర అవరోధాలను తొలగిస్తూ రాకపోకలను వీలైనంత త్వరగా పునరుద్ధరించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు చెప్పారు.

నష్టం–నష్టాల అంచనా

24-09-2026 మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు అందిన సమాచారం మేరకు జిల్లాలో భారీ వర్షాల ప్రభావంతో ఏర్పడిన నష్టం, నష్టాలను సంబంధిత శాఖల అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో అంచనా వేస్తున్నారు.

రహదారులు, వంతెనలు, కల్వర్టులు, విద్యుత్ వ్యవస్థ, తాగునీటి వనరులు, ప్రభుత్వ భవనాలు, ఇళ్లు, వ్యవసాయ మరియు ఉద్యాన పంటలకు జరిగిన నష్టాన్ని శాఖల వారీగా పరిశీలిస్తున్నారు.

ప్రతి నష్టాన్ని సంబంధిత శాఖల అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించి, ధృవీకరించిన వివరాలతో నివేదికలు సమర్పించేలా ఆదేశాలు జారీ చేశామని కలెక్టర్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం అందుతున్న వివరాలు ప్రాథమిక అంచనాలు మాత్రమేనని, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన పూర్తయిన అనంతరం ధృవీకరించిన తుది నష్టం గణాంకాలను వెల్లడిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

విద్యుత్, తాగునీరు, వైద్య సేవలు

విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడిన ప్రాంతాలను గుర్తించి పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం లేకుండా ఆర్‌డబ్ల్యూఎస్ అధికారులను అప్రమత్తం చేశామని, అవసరమైన ప్రాంతాల్లో నీటి వనరుల శుద్ధి, క్లోరినేషన్ చర్యలు చేపడుతున్నట్లు చెప్పారు.

వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసి అత్యవసర వైద్య సేవలకు వైద్య బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచినట్లు తెలిపారు. వర్షాలు, వరదల అనంతరం వ్యాధులు ప్రబలకుండా పారిశుద్ధ్య చర్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు చెప్పారు.

సహాయక, రక్షణ చర్యలకు సిద్ధంగా యంత్రాంగం

అవసరమైన ప్రాంతాల్లో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయని కలెక్టర్ తెలిపారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రక్షణ, సహాయక బృందాలను వెంటనే రంగంలోకి దింపేందుకు సిద్ధంగా ఉంచినట్లు చెప్పారు.

రెవెన్యూ, పోలీసు, ఆర్‌అండ్‌బీ, పంచాయతీరాజ్, వైద్య ఆరోగ్య, ఆర్‌డబ్ల్యూఎస్, విద్యుత్, అగ్నిమాపక, గిరిజన సంక్షేమ, వ్యవసాయ, ఉద్యాన, ఆర్టీసీ, రవాణా తదితర శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయని తెలిపారు.

ప్రజలకు ముఖ్య సూచనలు

ప్రజలు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన సూచనలు:

- అత్యవసరం కాని ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలి.

- వాగులు, వంకలు, కాజ్‌వేలు, కల్వర్టులు మరియు వరద నీరు ప్రవహించే ప్రాంతాల్లోకి వెళ్లకూడదు.

- వరద నీటిని దాటి వాహనాలతో ప్రయాణించేందుకు ప్రయత్నించకూడదు.

- పిల్లలను వాగులు, వంకలు, చెరువులు మరియు నీటి ప్రవాహాల వద్దకు వెళ్లకుండా చూడాలి.

- కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

- అధికారులు, పోలీసు, రెవెన్యూ సిబ్బంది జారీ చేసే హెచ్చరికలు, సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి.

- అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైతే వెంటనే సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందించాలి.

“ప్రజల ప్రాణ రక్షణే జిల్లా యంత్రాంగం మొదటి ప్రాధాన్యత. అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో 24 గంటలూ పనిచేస్తూ పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నాయి. నష్టాలను క్షేత్రస్థాయిలో అంచనా వేసి, అవసరమైన సహాయక మరియు పునరుద్ధరణ చర్యలను ప్రాధాన్యతా క్రమంలో చేపడుతున్నాం. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి జిల్లా యంత్రాంగానికి సహకరించాలి” అని జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీమతి టి. నిశాంతి తెలిపారు.

Alluri Sitarama RajuHeavy RainsT NishanthiPaderu
SAI, PADERU

SAI, PADERU

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