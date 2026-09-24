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Anakapalli: అనకాపల్లి 110వ వార్డు జనసేన అభ్యర్థిత్వానికి హరీష్ వినతి

Anakapalli: పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి చేసిన సేవలను గుర్తించి అనకాపల్లి 110వ వార్డు జనసేన కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా అవకాశం ఇవ్వాలని సురభి హరీష్ కోరారు.

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI
Published on: 24 Sept 2026 11:04 PM IST
Anakapalli
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Anakapalli: అనకాపల్లి 110వ వార్డు జనసేన అభ్యర్థిత్వానికి హరీష్ వినతి

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అనకాపల్లి: జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి పార్టీ బలోపేతానికి అందించిన సేవలు, నిర్వహించిన వివిధ బాధ్యతలు, చేపట్టిన ప్రజా సేవా కార్యక్రమాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని అనకాపల్లి 110వ వార్డు జనసేన కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా తనకు అవకాశం కల్పించాలని జనసేన నాయకుడు సురభి రామ మణికంఠ హరీష్ కోరారు.

2014లో జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావం అనంతరం హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్‌లోని పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కల్చర్ టీమ్‌లో ఆరు నెలల పాటు పనిచేయడం ద్వారా తన రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రారంభమైందని హరీష్ తెలిపారు. అనంతరం ఉద్దానం ప్రాంతంలోని కిడ్నీ బాధితుల కోసం వైద్యులను తీసుకెళ్లడంతో పాటు, పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు నిర్వహించిన పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నట్లు పేర్కొన్నారు.

పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి నిర్వహించిన వివిధ సభల్లో కల్చరల్ కమిటీ, ప్రోగ్రామ్స్ కమిటీ, వాలంటీర్స్ కమిటీ, ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కమిటీ, ఫుడ్ కమిటీ తదితర విభాగాల్లో తనకు బాధ్యతలు అప్పగించారని తెలిపారు. 2019 ఎన్నికలకు ముందు పవన్ కళ్యాణ్ చేపట్టిన పోరాట యాత్రలో ఇచ్ఛాపురం నుంచి విజయవాడ వరకు జరిగిన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నట్లు వివరించారు.

పార్టీ కోసం అందించిన సేవలను గుర్తించిన అధిష్టానం తనను ఉమ్మడి విశాఖపట్నం జిల్లా ఆజాద్ యూత్ వింగ్ అధ్యక్షుడిగా నియమించిందని తెలిపారు. ఆ బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం విశాఖ జిల్లాలోని వివిధ నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించి ఆజాద్ యూత్ వింగ్ కమిటీల ఏర్పాటులో కీలకంగా పనిచేసినట్లు పేర్కొన్నారు.

కరోనా కాలాన్ని మినహాయించి ప్రతి సంవత్సరం పార్టీ అధ్యక్షుడి జన్మదినం, పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా అనకాపల్లి పట్టణంలో రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహించడంతో పాటు వివిధ సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. 2023 ఎన్నికల సమయంలో ఉత్తరాంధ్ర ప్రోగ్రాం కమిటీ జోనల్ మెంబర్‌గా బాధ్యతలు అప్పగించారని పేర్కొన్నారు.

జనసేన పార్టీతో పాటు మెగా కుటుంబం పట్ల తాను చేస్తున్న కార్యక్రమాలను గుర్తించి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆధ్వర్యంలో, సుస్మిత కొణిదెల నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేసిన మెగా యూత్ ఫోర్స్ కమిటీలో స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్‌గా నియమించారని హరీష్ తెలిపారు.

పార్టీ నిర్వహిస్తున్న సభ్యత్వ కార్యక్రమాల్లోనూ నిరంతరం పాల్గొంటున్నానని, గత ఏడాది 503 సభ్యత్వాలను నమోదు చేయించినట్లు వివరించారు.

తన రాజకీయ, సామాజిక సేవలను పరిగణనలోకి తీసుకుని కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన 110వ వార్డు డివిజన్‌కు జనసేన కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా అవకాశం కల్పించాలని హరీష్ కోరారు. అవకాశం కల్పిస్తే జనసేన అనకాపల్లి ఇన్‌చార్జి భీమరశెట్టి రాంకీ ఆధ్వర్యంలో పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో కలిసి కృషి చేసి విజయం సాధిస్తానని తెలిపారు. ఆ విజయాన్ని అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్‌కు బహుమతిగా అందిస్తానని సురభి రామ మణికంఠ హరీష్ పేర్కొన్నారు.

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NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

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