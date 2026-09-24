Anakapalli: తుఫాను వేళ ముమ్మరంగా పోలీసుల సహాయక చర్యలు
Anakapalli: అనకాపల్లి జిల్లాలో తుఫాను వేళ ముమ్మర సహాయక చర్యలు. జలాశయాలపై నిఘా, కూలిన చెట్ల తొలగింపు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా.
అనకాపల్లి: తుఫాను ప్రభావంతో జిల్లావ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో అనకాపల్లి జిల్లా పోలీస్ యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. జిల్లా ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా, ఐపీఎస్ ఆదేశాల మేరకు డీఎస్పీలు, సీఐలు, ఎస్సైలు, పోలీస్ సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృత సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా జలాశయాలు, కాలువలు, ప్రధాన రహదారులు, లోతట్టు ప్రాంతాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా మాట్లాడుతూ.. తుఫాను వేళ ప్రజల ప్రాణ, ఆస్తి రక్షణకు పోలీస్ శాఖ అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందన్నారు. 24 గంటలూ పోలీసులు అందుబాటులో ఉంటారని తెలిపారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు, ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డయల్ 112 లేదా 100కు సమాచారం అందించాలని కోరారు.
జలాశయాలు, కాలువలపై ప్రత్యేక నిఘా
తాండవ రిజర్వాయర్ను నర్సీపట్నం డీఎస్పీ పోతిరెడ్డి శ్రీనివాసరావు, నాతవరం ఎస్సై తారకేశ్వరరావు పరిశీలించారు. 4.5 టీఎంసీల పూర్తి సామర్థ్యానికి గాను ప్రస్తుతం సుమారు 2 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉన్నట్లు తెలిపారు. పరిస్థితి సాధారణంగానే ఉందని పేర్కొన్నారు.
రాయవాడ రిజర్వాయర్ను కోటపాడు సీఐ కృష్ణ, దేవరపల్లి ఎస్సై సత్యనారాయణ పరిశీలించి నీటిమట్టాలను పర్యవేక్షించారు. ఏలేరు, తాండవ కాలువల ప్రవాహాన్ని నర్సీపట్నం రూరల్ సీఐ రేవతమ్మ రెవెన్యూ సిబ్బందితో కలిసి పరిశీలించారు.
కసింకోటలో పోలవరం కాలువ లీకేజీలను అనకాపల్లి డీఎస్పీ ఈ. శ్రీనివాసులు, కసింకోట ఇన్స్పెక్టర్ స్వామినాయుడు, ఎస్సై లక్ష్మణరావు పరిశీలించారు. కాలువ లోపలి భాగంలో సిమెంట్ ప్లాస్టరింగ్ పనులను వేగవంతం చేయాలని కాంట్రాక్టర్తో చర్చించారు. తాళ్లపాలెం మార్కెట్ వద్ద నిలిచిన వర్షపు నీటిని హెవీ డ్యూటీ మోటార్లతో తొలగించారు.
కూలిన చెట్ల తొలగింపు.. రాకపోకల పునరుద్ధరణ
భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలుల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో రహదారులపై చెట్లు కూలడంతో పోలీసులు వెంటనే స్పందించారు. సబ్బవరం అమృతాపురం–శీలానగర్ ప్రధాన రహదారిపై పడిన చెట్టును సిబ్బందితో కలిసి తొలగించి ట్రాఫిక్ను పునరుద్ధరించారు.
కొత్తకోట మార్కెట్ యార్డు వద్ద ట్రాన్స్ఫార్మర్పై పడిన భారీ మర్రిచెట్టును విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో సమన్వయం చేస్తూ తొలగించే చర్యలు చేపట్టారు. దేవరపల్లి అల్లిపురం జంక్షన్ వద్ద పడిన చెట్టును జేసీబీ సాయంతో తొలగించారు. గొలుగొండ అరిలోవ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ప్రాంతంలో రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగించిన చెట్లను తొలగించారు.
అచ్యుతాపురం–పరవాడ రహదారి, బ్రాండిక్స్ రోడ్డు వద్ద విరిగిపడిన చెట్లను పోలీసులు సుమారు 20 నిమిషాల్లో తొలగించి వాహనాల రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు.
డ్రైనేజీ సమస్యలపై తక్షణ చర్యలు
పరవాడ సాలపువానిపాలెం వద్ద జాతీయ రహదారి పక్కన డ్రైనేజీ పూడిక కారణంగా నిలిచిన వర్షపు నీటిని జేసీబీ సాయంతో తొలగించారు.
అనకాపల్లి ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ వద్ద నీరు నిలిచినప్పటికీ బస్సుల రాకపోకలకు అంతరాయం లేకుండా ట్రాఫిక్ పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి వద్ద నిలిచిన నీటిని జీవీఎంసీ సిబ్బంది సహకారంతో తొలగిస్తూ ట్రాఫిక్ను ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో మళ్లించారు.
నక్కపల్లి చిన్న గుమ్ములూరు డైవర్షన్ రోడ్డుపై గుంతలను పూడ్చివేయించారు. ఉపమాక–రాజయ్యపేట రోడ్డుపై నీరు చేరుతున్న నేపథ్యంలో పోలీసు అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
బుచ్చెయ్యపేట, విజయరామరాజుపేట కాజ్వేల వద్ద నీటి ప్రవాహాన్ని పోలీసులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కోటవురట్ల పరిధిలోని ఇందేశం–యండపల్లి రహదారుల పరిస్థితిని కూడా సిబ్బంది పరిశీలిస్తున్నారు.
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి
భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలుల నేపథ్యంలో అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని జిల్లా పోలీసులు సూచించారు. చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, పాత భవనాల కింద నిలబడవద్దని హెచ్చరించారు. వాగులు, కాజ్వేలు, ఉధృతంగా ప్రవహించే కాలువలను దాటేందుకు ప్రయత్నించవద్దన్నారు.
అత్యవసర సహాయం లేదా సమాచారం కోసం వెంటనే డయల్ 112 / 100కు లేదా సమీప పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారం అందించాలని జిల్లా పోలీస్ శాఖ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసింది.