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Anakapalli: పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ సీతానగరంలో పోలీసుల పల్లెనిద్ర!

Anakapalli: సీతానగరంలో పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో పోలీసులు పల్లెనిద్ర నిర్వహించారు శాంతిభద్రతలు ఎన్నికల నిబంధనలు, బాల్య వివాహాలు సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కల్పించారు.

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI
Published on: 26 Sept 2026 7:44 AM IST
Anakapalli
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Anakapalli: పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ సీతానగరంలో పోలీసుల పల్లెనిద్ర!

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Anakapalli: రానున్న పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో గ్రామాల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా అనకాపల్లి రూరల్ పోలీసులు పల్లెనిద్ర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.

జిల్లా ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా ఐపీఎస్ ఆదేశాల మేరకు, అనకాపల్లి సబ్ డివిజన్ డీఎస్పీ ఈ. శ్రీనివాసులు సూచనలతో అనకాపల్లి మండలం సీతానగరం గ్రామంలో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు.

గ్రామంలో నెలకొన్న సామాజిక, సాంఘిక, రాజకీయ పరిస్థితులను తెలుసుకోవడంతో పాటు ఎన్నికల సమయంలో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా పోలీసులు గ్రామంలో పల్లెనిద్ర నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులు, యువతతో పోలీసులు సమావేశమై ఎన్నికల సమయంలో సత్ప్రవర్తనతో మెలగాలని సూచించారు. గొడవలు, వర్గ విభేదాలకు దూరంగా ఉండాలని, ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా పాటించాలని అవగాహన కల్పించారు.

ఎన్నికల సమయంలో జరిగే గొడవలు, వాటికి సంబంధించిన కేసుల్లో నిందితులపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారని హెచ్చరించారు. ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరిగినా సమస్యాత్మక వ్యక్తులపై నిరంతరం నిఘా కొనసాగుతుందని, అవసరమైన సందర్భాల్లో రౌడీషీట్లు తెరవడంతో పాటు సత్ప్రవర్తన కోసం బైండ్‌ఓవర్ చర్యలు చేపడతామని స్పష్టం చేశారు.

పలు అంశాలపై అవగాహన

పల్లెనిద్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా పోలీసులు పలు సామాజిక అంశాలపై గ్రామస్తులకు అవగాహన కల్పించారు. బాల్య వివాహాల వల్ల కలిగే దుష్పరిణామాలు, బాల్య వివాహాల నిరోధానికి సంబంధించిన చట్టపరమైన చర్యలను వివరించారు.

మహిళల భద్రతకు సంబంధించిన అభయ యాప్, శక్తి టీమ్స్, డయల్ 100, 112 సేవల గురించి అవగాహన కల్పించారు. సైబర్ నేరాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సోషల్ మీడియా మరియు ఆన్‌లైన్ మోసాలకు గురైతే వెంటనే 1930కు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.

యువత మద్యం, గంజాయి, డ్రగ్స్ వంటి చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలని, చదువుపై దృష్టి సారించి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో అనకాపల్లి రూరల్ సీఐ జి. అశోక్ కుమార్, రూరల్ ఎస్‌ఐ జి. రవి కుమార్, హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు కేటీఎన్ శ్రీనివాస్, వి. సతీష్, కానిస్టేబుల్ నరేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

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