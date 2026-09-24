Anakapalli: పోలవరం ఎడమ కాలువ లీకేజీలపై ఎమ్మెల్యే కొణతాల సీరియస్!
Anakapalli: తాళ్లపాలెంలో పోలవరం ఎడమ కాలువ లీకేజీలు: అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ. 24 గంటల పర్యవేక్షణ, తక్షణ రక్షణ చర్యలకు కీలక ఆదేశాలు.
అనకాపల్లి, సెప్టెంబర్ 24: అనకాపల్లి జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కసింకోట మండలం తాళ్లపాలెం గ్రామ పరిధిలో ఇటీవల ప్రారంభించిన పోలవరం ఎడమ కాలువ నుంచి లీకేజీలు వస్తున్నట్లు స్థానిక కూటమి నాయకులు గుర్తించారు. ఈ విషయాన్ని అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
స్థానిక నాయకుల సమాచారం మేరకు ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ ఆదేశాలతో జనసేన పార్టీ అనకాపల్లి నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ బీమరశెట్టి రామ్కీ తాళ్లపాలెం వద్ద పోలవరం ఎడమ కాలువను పరిశీలించారు. కాలువ నుంచి లీకేజీలు వస్తున్న ప్రాంతాలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించిన అనంతరం పరిస్థితిని ఎమ్మెల్యేకు వివరించారు.
దీంతో ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ సంబంధిత ఇరిగేషన్ అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడి పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కాలువ పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని, 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటూ అవసరమైన ముందస్తు, తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
కాలువ లీకేజీల కారణంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. ఈ పరిశీలన కార్యక్రమంలో కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు, స్థానిక ప్రజలు పాల్గొన్నారు.