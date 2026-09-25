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Anakapalli: అనకాపల్లిలో నూతన జడ్పీ కార్యాలయం ప్రారంభం!

Anakapalli: అనకాపల్లిలో నూతన జడ్పీ కార్యాలయాన్ని కలెక్టర్ విజయ కృష్ణన్, ఎమ్మెల్యేలు ప్రారంభించగా, పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI
Published on: 25 Sept 2026 1:18 PM IST
Anakapalli
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Anakapalli: అనకాపల్లిలో నూతన జడ్పీ కార్యాలయం ప్రారంభం!

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Anakapalli: జిల్లా కేంద్రంలో పరిపాలనా వికేంద్రీకరణ దిశగా మరో కీలక ముందడుగు పడింది. అనకాపల్లి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ (జడ్పీ) నూతన కార్యాలయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ విజయ కృష్ణన్ శుక్రవారం ఘనంగా ప్రారంభించారు. రిబ్బన్ కట్ చేసి కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన కార్యక్రమంలో అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ, మాడుగుల ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణమూర్తి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.

కార్యాలయ ప్రాంగణానికి చేరుకున్న కలెక్టర్, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రజాప్రతినిధులకు జిల్లా అధికారులు, అర్చకులు వేద మంత్రోచ్ఛారణల నడుమ పూర్ణకుంభంతో ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం నూతన జడ్పీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన కలెక్టర్, ఎమ్మెల్యేలు కార్యాలయంలోని జడ్పీ చాంబర్లు, వివిధ విభాగాలను పరిశీలించారు.

ఈ సందర్భంగా స్థానిక సంస్థల పాలనను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయడంతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాల పర్యవేక్షణను మరింత వేగవంతం చేయాల్సిన అవసరాన్ని అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. నూతన కార్యాలయం ద్వారా జిల్లా పరిషత్ పరిపాలనా కార్యకలాపాలు మరింత సమర్థవంతంగా కొనసాగుతాయని ఆకాంక్షించారు.

కార్యక్రమంలో జిల్లా పరిషత్ సీఈఓ నారాయణమూర్తి, జోనల్ కమిషనర్ చక్రవర్తి, జిల్లా పంచాయతీ అధికారి సందీప్, జిల్లా పరిషత్ అధికారులు, పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, వివిధ శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

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NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

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