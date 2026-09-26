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Anakapalli: ప్రజా సమస్యలపై దృష్టి సారించిన ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ

Anakapalli: అనకాపల్లిలో ప్రజల సమస్యలను శ్రద్ధగా విన్న ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ. సమస్యల పరిష్కారానికి అధికారులతో మాట్లాడి త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశం.

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI
Published on: 26 Sept 2026 8:57 PM IST
Anakapalli
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Anakapalli: ప్రజా సమస్యలపై దృష్టి సారించిన ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ

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అనకాపల్లి: అనకాపల్లి పట్టణంలో స్థానిక ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న వివిధ సమస్యలపై మాజీ మంత్రి, అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ దృష్టి సారించారు. శనివారం ప్రజల నుంచి వివిధ సమస్యలకు సంబంధించిన వినతి పత్రాలను ఆయన స్వీకరించారు.

ఈ సందర్భంగా ప్రజలు తమ సమస్యలను ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, కొణతాల రామకృష్ణ వాటిని శ్రద్ధగా విని వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి సమస్యల పరిష్కారానికి అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.

ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించడంలో అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో జనసేన పార్టీ ఎల్లప్పుడూ ప్రజలకు అండగా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా కొణతాల రామకృష్ణ తెలిపారు.

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NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

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