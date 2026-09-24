Anakapalli: పోలీస్ కార్యాలయంలో ‘మహా బొజ్జ గణపయ్య’ నిమజ్జన పూజలు!
Anakapalli: అనకాపల్లి జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో ‘మహా బొజ్జ గణపయ్య’ నిమజ్జన పూజలు: సిబ్బందికి స్వయంగా అన్న సమారాధన వడ్డించి ఆత్మీయత చాటుకున్న అదనపు ఎస్పీ ఎల్.మోహన రావు.
అనకాపల్లి: అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్పీ శ్రీ తుహిన్ సిన్హా, ఐపీఎస్ గారి సహకారంతో మరియు గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో ప్రతిష్టించిన "మహా బొజ్జ గణపయ్య" విగ్రహ నిమజ్జన మహోత్సవం గురువారం అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా అదనపు ఎస్పీ శ్రీ ఎల్.మోహన రావు గారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి గణనాథునికి ప్రత్యేక పూజలు, హారతి నిర్వహించారు. అనంతరం పోలీస్ సిబ్బంది మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఏర్పాటు చేసిన అన్నసమారాధన కార్యక్రమంలో అదనపు ఎస్పీ శ్రీ ఎల్.మోహన రావు గారు స్వయంగా పాల్గొని సిబ్బందికి భోజనాలు వడ్డించి ఆత్మీయతను చాటుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఏవో శ్రీ సి.హెచ్.తిలక్ బాబు మాట్లాడుతూ... అదనపు ఎస్పీ గారు పూజా కార్యక్రమాలలో పాల్గొని, సిబ్బందితో కలిసిపోయి అన్నదానం నిర్వహించడం వారి నిరాడంబరతకు నిదర్శనమని, ఇది సిబ్బందిలో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపిందని కొనియాడారు.
ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు ఎస్పీ గారితో పాటు, సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్లు: బాల సూర్యారావు, లక్ష్మి, శ్రీనివాసరావు, రమేష్, రమణయ్య, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు: ప్రసాద్, సురేష్ బాబు, అంజిబాబు, సత్య ప్రసాద్, శ్రీనివాసరావు, సూర్య ప్రకాష్, ఆఫీస్ సూపరింటెండెంట్లు: ప్రతాప్ శేషయ్య, దేవరాజు, సీనియర్ అసిస్టెంట్లు: భీమా బాయ్, అప్పలరాజు, సుబ్రహ్మణ్యం, రోజా, రాజ్యలక్ష్మి, మరియు పోలీస్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, కార్యాలయ సిబ్బంది పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు.