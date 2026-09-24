Anakapalli: 107వ వార్డు కార్పొరేటర్ టికెట్ ఇవ్వండి: చేబోలు దుర్గాప్రసాద్
Anakapalli: రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అనకాపల్లి 107వ వార్డు జనసేన కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా అవకాశం ఇవ్వాలని నాయకుడు చేబోలు దుర్గాప్రసాద్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
అనకాపల్లి: రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 107వ వార్డు కార్పొరేటర్ స్థానానికి జనసేన పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసేందుకు అవకాశం కల్పించాలని కోరుతూ జనసేన పార్టీ నాయకుడు చేబోలు దుర్గాప్రసాద్ వినతిపత్రం సమర్పించారు. ఈ మేరకు అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణతో పాటు రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్కు వినతిపత్రాలు అందజేసినట్లు తెలిపారు.
జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావం నాటి నుంచి పార్టీ సిద్ధాంతాలు, అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలు, ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ మార్గదర్శకత్వానికి కట్టుబడి పార్టీ అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తున్నట్లు దుర్గాప్రసాద్ తన వినతిపత్రంలో పేర్కొన్నారు. పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి వార్డు, నియోజకవర్గ స్థాయిలో పార్టీ పిలుపునిచ్చిన వివిధ కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొన్నట్లు తెలిపారు.
ప్రజా సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుకైన పాత్ర
నిరుపేదలకు సహాయం, రక్తదాన శిబిరాలు, వివిధ సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహించినట్లు దుర్గాప్రసాద్ వివరించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్న సమయంలో స్థానిక ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం పలు ఆందోళనలు, ధర్నాలు, నిరసన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నట్లు తెలిపారు.
ప్రజల హక్కుల పరిరక్షణ, పార్టీ కార్యక్రమాల నిర్వహణలో భాగంగా చేపట్టిన ధర్నాలు, నిరసనల కారణంగా తనపై పలు కేసులు నమోదయ్యాయని పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ పార్టీ పట్ల తన నిబద్ధతతో ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం కొనసాగించినట్లు తెలిపారు.
107వ వార్డు ఇన్ఛార్జ్గా బాధ్యతలు
ఇటీవల జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పార్టీ కోసం తాను చేసిన కృషిని గుర్తించి అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ, జనసేన అనకాపల్లి ఇన్ఛార్జ్ భీమరశెట్టి రాంబాబు ప్రోత్సాహం, సహకారంతో 107వ వార్డు ఇన్ఛార్జ్గా నియమితుడైనట్లు దుర్గాప్రసాద్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఇన్ఛార్జ్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ వార్డు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటున్నట్లు వివరించారు.
వార్డు అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యతలు
107వ వార్డు పరిధిలోని ప్రజల కష్టసుఖాల్లో భాగస్వామిగా ఉంటూ వారి సమస్యల పరిష్కారానికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్నట్లు దుర్గాప్రసాద్ తెలిపారు. కార్పొరేటర్గా అవకాశం లభిస్తే వార్డులో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, సిమెంట్ రోడ్లు, సురక్షిత తాగునీరు, వీధి దీపాల సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తానని పేర్కొన్నారు.
అర్హులైన ప్రతి లబ్ధిదారుడికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలు పారదర్శకంగా అందేలా కృషి చేస్తానని తెలిపారు. వార్డు ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తానని పేర్కొన్నారు.
పార్టీ కోసం తాను చేసిన సేవలు, ప్రజా పోరాటాల్లో పాల్గొన్న తీరు, కేసులను ఎదుర్కొన్న విధానం, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు, సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో చేసిన కృషిని పరిగణనలోకి తీసుకుని రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 107వ వార్డు కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసేందుకు అవకాశం కల్పించాలని చేబోలు దుర్గాప్రసాద్ తన వినతిపత్రంలో కోరారు.