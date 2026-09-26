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Chodavaram: మహిళల భద్రతకు అభయ క్యూఆర్ కోడ్: బుచ్చయ్యపేటలో ఏర్పాటు

Chodavaram: మహిళల భద్రత కోసం బుచ్చయ్యపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఆటోలు, కళాశాల బస్సుల్లో అభయ క్యూఆర్ కోడ్ స్టిక్కర్లను ఎస్సై పి. మనోజ్ కుమార్ ఏర్పాటు చేశారు.

JAGADISH BABU, CHODAVARAM
Published on: 26 Sept 2026 7:01 PM IST
Chodavaram
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Chodavaram: మహిళల భద్రతకు అభయ క్యూఆర్ కోడ్: బుచ్చయ్యపేటలో ఏర్పాటు

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అనకాపల్లి జిల్లా: చోడవరం నియోజకవర్గం బుచ్చియ్యపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మహిళలు, బాలికల భద్రతకు మరింత ప్రాధాన్యతనిస్తూ SP శ్రీ తుహిన్ సిన్హా IPS ఆదేశాల మేరకు అభయ QR కోడ్ స్టిక్కర్లను ఆటోలు మరియు కళాశాల బస్సులలో ఏర్పాటు చేశారు.

మహిళలు, బాలికలపై వేధింపులు, నేరాలు లేదా ఏదైనా అసౌకర్యకర పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు, స్టిక్కర్‌పై ఉన్న అభయ QR కోడ్‌ను స్కాన్ చేసి ఫిర్యాదు/సమాచారాన్ని పోలీసులకు తెలియజేయవచ్చని బుచ్చియ్యపేట SI పి. మనోజ్ కుమార్ తెలిపారు.

ప్రజలు, ముఖ్యంగా మహిళలు మరియు విద్యార్థినులు ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకోవాలని, మహిళల భద్రత కోసం పోలీస్ శాఖ చేపడుతున్న చర్యలకు సహకరించాలని ఆయన కోరారు.

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JAGADISH BABU, CHODAVARAM

JAGADISH BABU, CHODAVARAM

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