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Anakapalle: ఆటో, అంబులెన్స్ డ్రైవర్లకు ట్రాఫిక్ పోలీసుల అవగాహన

Anakapalle: అనకాపల్లిలో ఆటో, అంబులెన్స్ డ్రైవర్లకు ట్రాఫిక్ అవగాహన సదస్సు. నెహ్రూ చౌక్ వద్ద రద్దీ నియంత్రణ, సరైన పార్కింగ్‌పై పోలీసుల సూచనలు.

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI
Published on: 25 Sept 2026 8:10 PM IST
Anakapalle
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Anakapalle: ఆటో, అంబులెన్స్ డ్రైవర్లకు ట్రాఫిక్ పోలీసుల అవగాహన

Short News

అనకాపల్లి: నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీని నియంత్రించడంతో పాటు రోడ్డు భద్రతపై వాహనదారుల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు అనకాపల్లి ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించారు. జిల్లా ఎస్పీ శ్రీ తుహిన్ సిన్హా, అనకాపల్లి ఎస్‌డీపీఓ ఆదేశాల మేరకు ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌స్పెక్టర్ శ్రీ ఎం. వెంకట నారాయణ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా ఆసుపత్రి వద్ద ఆటో, అంబులెన్స్ డ్రైవర్లకు ట్రాఫిక్ అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా నెహ్రూ చౌక్ జంక్షన్‌లో ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు ఆటో డ్రైవర్లు నెహ్రూ చౌక్ వైపు రావద్దని పోలీసులు సూచించారు. బాలకృష్ణ బస్టాప్, ఎన్‌టీఆర్ జంక్షన్, కాంప్లెక్స్ జంక్షన్, కసింకోట బస్ స్టాప్ ప్రాంతాల్లో ఆటోలను నడపాలని సూచించారు. విజయ మెడికల్ సెంటర్ వద్ద ఆటోలను పార్కింగ్ చేయకూడదని, రోడ్లపై ఇష్టారాజ్యంగా వాహనాలను నిలిపి ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలిగించవద్దని హెచ్చరించారు.

అలాగే ఆటోల్లో పరిమితికి మించి ప్రయాణికులను ఎక్కించుకోవద్దని, మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపకూడదని, నిర్లక్ష్యంగా లేదా ప్రమాదకరంగా డ్రైవింగ్ చేయవద్దని ఆటో డ్రైవర్లకు సూచించారు.

మరోవైపు అంబులెన్స్ డ్రైవర్లకు కూడా పోలీసులు పలు సూచనలు చేశారు. ఎన్‌టీఆర్ ఆసుపత్రి ప్రధాన ద్వారం ముందు అంబులెన్స్‌లను పార్కింగ్ చేయకుండా డీసీఎంఎస్ పార్కింగ్ ప్రాంతంలో నిలుపుకోవాలని సూచించారు. రోగులకు అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించే క్రమంలో ఆసుపత్రికి వచ్చే, వెళ్లే రోగులు మరియు ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సహకరించాలని కోరారు.

అంబులెన్స్ సేవలకు సంబంధించిన సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అందేలా ఎన్‌టీఆర్ ఆసుపత్రి బయట హెల్ప్‌డెస్క్ బోర్డును ఏర్పాటు చేశారు. ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటిస్తూ ప్రజలకు, రోగులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా వాహనాలను నిర్వహించాలని పోలీసులు సూచించారు.

AnakapalleTraffic PoliceAuto And Ambulance DriversTuhin Sinha IPS
NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

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