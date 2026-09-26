Alluri: అల్లూరి జిల్లా టూరిజం వెబ్సైట్ ప్రారంభం: పీవో ఆదిత్య వర్మ
Alluri: ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా అల్లూరి జిల్లా పర్యాటక వెబ్సైట్ను ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ఆదిత్య వర్మ కలెక్టరేట్లో ప్రారంభించారు.
Alluri: ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా కలెక్టరేట్లో పర్యాటక వారోత్సవాలను ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని ప్రకృతి అందాలు, పర్యాటక ప్రదేశాలు, గిరిజన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, స్థానిక ఆహార వైవిధ్యం మరియు ఇతర ప్రత్యేకతలను దేశ, విదేశీ పర్యాటకులకు పరిచయం చేయడంతో పాటు పర్యాటకులకు అవసరమైన సేవలను డిజిటల్గా అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రత్యేక పర్యాటక వెబ్సైట్ను ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ శ్రీ ఆదిత్య వర్మ, అల్లూరి జిల్లా పర్యాటక వెబ్సైట్ను ప్రారంభించారు.
అల్లూరి జిల్లా పర్యాటకానికి ప్రత్యేక డిజిటల్ చిరునామా
https://alluri.devs.surf
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాను పర్యాటకంగా మరింతగా ప్రోత్సహించేందుకు రూపొందించిన ఈ వెబ్సైట్లో జిల్లాలోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశాలు, ప్రకృతి అందాలు, జలపాతాలు, కొండ ప్రాంతాలు, అడవులు, కాఫీ తోటలు, గిరిజన గ్రామాలు తదితర వివరాలను పర్యాటకులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.
అదేవిధంగా అల్లూరి జిల్లా గిరిజన సంస్కృతి, సంప్రదాయ కళలు, జానపద నృత్యాలు, స్థానిక పండుగలు, హస్తకళలు, సంప్రదాయ ఆహారాలు, సహజ మరియు అటవీ ఆధారిత ఉత్పత్తులు వంటి జిల్లాకు ప్రత్యేకమైన అంశాలను కూడా ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా ప్రపంచానికి పరిచయం చేయనున్నారు.
పర్యాటకులకు వసతి బుకింగ్ సదుపాయం
ఈ వెబ్సైట్ ప్రత్యేకతల్లో ముఖ్యంగా పర్యాటకులకు అవసరమైన వసతి సదుపాయాలను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించడం
అల్లూరి జిల్లాకు వచ్చే పర్యాటకులు తమ పర్యటనకు అనుగుణంగా అందుబాటులో ఉన్న వసతి సదుపాయాల వివరాలను తెలుసుకుని, అవసరమైన చోట Accommodation Booking చేసుకునే విధంగా వెబ్సైట్ను రూపొందించారు.
దీంతో పర్యాటకులు జిల్లాకు వచ్చే ముందు నుంచే తమ ప్రయాణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకుని, వసతి సదుపాయాలను సులభంగా పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
AP Tourism వెబ్సైట్తో అనుసంధానం
అల్లూరి జిల్లా పర్యాటక వెబ్సైట్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం (AP Tourism) అధికారిక వెబ్సైట్తో కూడా లింక్/అనుసంధానం చేశారు.
దీంతో రాష్ట్ర స్థాయి పర్యాటక సమాచార వేదిక ద్వారా కూడా అల్లూరి జిల్లాలోని పర్యాటక ప్రదేశాలు, ప్రత్యేకతలు మరియు పర్యాటక సేవలను మరింత విస్తృతంగా చేరువ చేసే అవకాశం కలుగుతుంది.
ప్రకృతి.. సంస్కృతి.. సంప్రదాయం.. ఆతిథ్యం
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా ప్రకృతి సౌందర్యంతో పాటు ప్రత్యేకమైన గిరిజన సంస్కృతి, సంప్రదాయ జీవన విధానం, స్థానిక ఆహార సంప్రదాయాలు మరియు సహజ వనరులకు ప్రసిద్ధి చెందింది.
ప్రకృతి అందాలు – గిరిజన సంస్కృతి – సంప్రదాయ ఆహారం – స్థానిక అనుభవాలు – ఆతిథ్యం అనే ప్రత్యేకతలను ఒకే డిజిటల్ వేదికపైకి తీసుకురావడం ద్వారా అల్లూరి జిల్లాను దేశ, విదేశీ పర్యాటకులకు మరింత చేరువ చేయడం ఈ వెబ్సైట్ ప్రధాన లక్ష్యమని అధికారులు తెలిపారు.
డిజిటల్ ప్రచారానికి ప్రాధాన్యత
ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో వెబ్సైట్లు మరియు సామాజిక మాధ్యమాలు పర్యాటక రంగ అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న నేపథ్యంలో, అల్లూరి జిల్లాలోని పర్యాటక ప్రదేశాలను డిజిటల్ మాధ్యమాల ద్వారా విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడానికి చర్యలు చేపడుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా పర్యాటకులు జిల్లాలోని పర్యాటక ప్రదేశాల గురించి తెలుసుకోవడంతో పాటు, తమ పర్యటనను ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకోవడానికి, వసతి సదుపాయాలను బుక్ చేసుకోవడానికి మరియు అల్లూరి జిల్లా ప్రత్యేక సంస్కృతి, ఆహారం, ప్రకృతి అందాలను తెలుసుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుంది.