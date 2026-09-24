News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్విజయవాడVijayawada: విజయవాడ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో ఎంపీ చిన్ని ముఖాముఖి

Vijayawada: విజయవాడ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో ఎంపీ చిన్ని ముఖాముఖి

Vijayawada: విజయవాడ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో నిర్వహించిన 'యువత భవితకు భరోసా' ముఖాముఖిలో విద్యార్థులతో ఎంపీ కేశినేని చిన్ని నేరుగా సంభాషించారు.

Perla Shyam Kumar, Staff Reporter -Vijayawada
Published on: 24 Sept 2026 4:39 PM IST
Vijayawada
X

Vijayawada: విజయవాడ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో ఎంపీ చిన్ని ముఖాముఖి

Short News

Vijayawada: విజయవాడ ( ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్)యువత ఆకాంక్షలు, వారి భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్య, ఉపాధి, క్రీడలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి రంగాల్లో మరింత ప్రాధాన్యతతో ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉందని విజయవాడ పార్లమెంటు సభ్యులు కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని) అన్నారు.

విజయవాడ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో విద్యార్థులతో నిర్వహించిన ‘యువత భవితకు భరోసా’ ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో ఎంపీ పాల్గొని విద్యార్థులతో నేరుగా సంభాషించారు.

ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు తమ విద్య, ఉపాధి, మౌలిక వసతులు, క్రీడలు తదితర అంశాలకు సంబంధించిన పలు సమస్యలు, సూచనలను ఎంపీ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.కళాశాల భవన నిర్మాణం, విద్యార్థులకు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఏఐ వంటి కొత్త టెక్నాలజీ ల్యాబొరేటరీల ఏర్పాటు, ఉద్యోగ నియామకాలకు సంబంధించి స్పష్టమైన జాబ్ క్యాలెండర్, మెగా డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియ తదితర అంశాలను విద్యార్థులు ప్రస్తావించారు.

అదేవిధంగా క్రీడా మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, నూతన స్టేడియాల నిర్మాణం, రాజకీయాల్లో యువతకు మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించాల్సిన అవసరాన్ని కూడా వారు వెల్లడించారు.విద్యార్థులు లేవనెత్తిన అంశాలపై ఎంపీ కేశినేని చిన్ని స్పందిస్తూ.. యువత భవిష్యత్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని అవసరమైన మౌలిక వసతుల కల్పనకు కృషి చేస్తామని తెలిపారు.

విద్యార్థులకు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై శిక్షణ, నైపుణ్యాభివృద్ధి అవకాశాలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. విద్యా సంస్థల్లో ఆధునిక సాంకేతిక సదుపాయాలను పెంపొందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.

ఉద్యోగ నియామకాల విషయంలో యువతలో ఎలాంటి అపోహలు, ఆందోళనలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదని, అర్హత మరియు నిబంధనల ప్రకారం పారదర్శకమైన నియామక ప్రక్రియకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే తప్పుడు సమాచారాన్ని నమ్మకుండా అధికారిక వర్గాలు వెల్లడించే సమాచారాన్ని మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచించారు.

క్రీడారంగంలో ప్రతిభ ఉన్న యువతకు మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించేందుకు మౌలిక వసతులను అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. యువత విద్యతో పాటు క్రీడలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి, సాంకేతిక రంగాల్లో ముందుకు సాగితే దేశ అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించగలరని తెలిపారు.యువతకు రాజకీయాలు, ప్రజాసేవలో మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని ఎంపీ పేర్కొన్నారు.

ప్రజా సమస్యలపై అవగాహన కలిగిన విద్యావంతులు, ప్రతిభావంతులైన యువత ముందుకు వచ్చి ప్రజాసేవలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు.యువతతో నేరుగా ముఖాముఖి నిర్వహించడం ద్వారా వారి ఆలోచనలు, ఆశయాలు, సమస్యలను తెలుసుకునే అవకాశం లభిస్తుందని ఎంపీ తెలిపారు.

విద్యార్థులు అందించిన సూచనలను పరిగణనలోకి తీసుకుని సంబంధిత అంశాలపై అవసరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు కృషి చేస్తామని చెప్పారు.యువత సాధికారత, విద్యా రంగ అభివృద్ధి, ఉపాధి అవకాశాల పెంపు, క్రీడా మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ విజయవాడను అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు కృషి చేస్తామని కేశినేని చిన్ని పేర్కొన్నారు.

Kesineni ChinniVijayawadaPolytechnic CollegeJob Calendar
Perla Shyam Kumar, Staff Reporter -Vijayawada

Perla Shyam Kumar, Staff Reporter -Vijayawada

మీడియా రంగంలో 28 ఇయర్స్ సుదీర్ఘ ప్రయాణంతో, ఎప్పటికప్పుడు తాజా పరిణామాలను క్షుణ్ణంగా విశ్లేషించే ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X