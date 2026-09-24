Vijayawada: భారీ వర్షాలకు అతలాకుతలమైన విజయవాడ మునిగిన కాలనీలు, ఇళ్లు!
Vijayawada: భారీ వర్షాలకు విజయవాడలో జలమయమైన కాలనీలు.. అజిత్ సింగ్ నగర్, కండ్రిక ప్రాంతాల్లో పర్యటించి ప్రజలను పరామర్శించిన సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు సీహెచ్ బాబురావు.
Vijayawada: మునిగిన రోడ్లు,ఇళ్ళు కూలుతున్న స్లాబులు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తం, ప్రభుత్వం, ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికార యంత్రాంగం సహాయ చర్యలు నామమాత్రం. పల్లపు ప్రాంతాలలో పర్యటించి ,ప్రజలను పరామర్శించిన సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు సిహెచ్. బాబురావు ఇతర నేతలు, నగరంలోని అజిత్ సింగ్ నగర్ ,పాయికాపురంలోని ఎల్ బి ఎస్ నగర్ ,నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ నగర్ (కండ్రిక కాలనీ) తదితర ప్రాంతాలలో బాబురావు, సిపిఎం నేతలు విస్తృతంగా పర్యటించారు.
ఇళ్లల్లోకి నీరు వచ్చి కంటిమీద కునుకు లేకుండా ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలను పరామర్శించారు. వివిధ సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చారు, గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు విజయవాడ నగరంలోని పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి, రోడ్లు, ఇళ్ళు ,కాలునీలు నీట మునిగాయి.
సాధారణ వర్షాలకు సైతం విజయవాడ నగరంలోని ప్రధాన రహదారులతో, సహా లో బ్రిడ్జి తదితర ప్రాంతాలు జలమయమై, సాధారణ రవాణాకు ఆటంకాలు కలుగుతున్నాయి. చిరు వ్యాపారులు, అసంఘటిత కార్మికులకు వ్యాపారాలు, పనులు లేవు. బయటకు వచ్చే సాధారణ పరిస్థితులు లేవు.
కొండప్రాంతాల్లో ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటూ ఉన్నారు ,కొండ చరియలు పడతాయని భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలోని సింగ్ నగర్, పాయికాపురం ప్రాంతాలలో వివిధ కాలనీలలో రోడ్లన్నీ మునిగిపోయి, ఇళ్లల్లో నీరు ప్రవేశించాయి, ప్రభుత్వం నిర్మించిన వివిధ కాలనీలో ఇళ్ల స్లాబులు దెబ్బతిన్నాయి ,పెచ్చులు ఊడిపోతున్నాయి ,ఇళ్లన్నీ ప్రమాదకర పరిస్థితిలో ఉన్నాయి.
పలు ఇళ్లల్లో వంట చేసుకునే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది, రాత్రి వేళల్లోనూ తల దాచుకునే స్థితి లేక ప్రజలు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ప్రతి చిన్న వర్షానికి ఇబ్బందులు తప్పట్లేదని ప్రజలు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు.
కనీసం ప్రజాప్రతినిధులు, నేతలు సైతం తొంగి చూడటం లేదని పలువురు విమర్శించారు. వంట చేసుకునే పరిస్థితి లేకపోయినా, ప్రభుత్వం యంత్రాంగం కనీసం భోజనం ఏర్పాట్లు కూడా చేయటం లేదన పేదలు వాపోయారు. పెరిగినర నిత్యవసర వస్తువుల ధరలు ,మరోవైపు పనులు లేక జీవనమే కష్టంగా మారిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దెబ్బ తిన్న గృహాల పునర్నిర్మాణం కోసం ఆర్థిక సహాయం చేస్తామని ప్రజా ప్రతినిధులు ఇచ్చిన హామీలు అమలు కాలేదని పలువురు తెలిపారు.
పలు కాలనీలలో, వీధులలో పర్యటించి దెబ్బతిన్న ఇళ్ళను, మునిగిన ప్రాంతాలను నేతలు పరిశీలించారు, స్థానికుల బాధలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.ఈ సందర్భంగా బాబురావు మాట్లాడుతూ ఒకవైపున కరువు పరిస్థితులు, మరోవైపున భారీ వర్షాల తో సామాన్యులు సతమతమవుతున్నా కూటమి ప్రభుత్వం మొద్దు నిద్రలో ఉన్నది.
ప్రజా ప్రతినిధులు, నేతలు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో గెలుపు, పదవుల పంపకాల్లో మునిగితేలుతున్నారు, ప్రజల ఇబ్బందులను పట్టించుకునే తీరిక వారికి లేకుండా పోయింది
విజయవాడ నగరంలో చిన్నపాటి వర్షాలకు సైతం రోడ్లు, కాలనీలు మునిగిపోతున్నాయి,డ్రైనేజీ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా మారింది, గతంలో కాలువలు నిర్మాణానికి 460 కోట్ల రూ.. మంజూరై, సంవత్సరాలు గడిచినా నేటికీ సగం కూడా నిధులు ఖర్చు పెట్టకపోవడం గర్హనీయం.
పట్టణాలలో మౌలిక సదుపాయాలకు 11 వేల కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టులు ప్రారంభం పేరుతో ముఖ్యమంత్రి, కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న హడావుడి ఎన్నికల జిమ్మిక్కు తప్ప, మరొకటి కాదు, పేదలు నివసిస్తున్న ప్రాంతాలను కూటమి నేతలు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు.
ఇళ్ల స్లాబులు దెబ్బతిని, ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, ఇళ్ల పునర్నిర్మాణానికి నిధులు కేటాయించకపోవడం శోచనీయం, విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ, ప్రభుత్వం పన్నుల వసూళ్ల మీద దృష్టి తప్ప మౌలిక సదుపాయాల కల్పనను పూర్తిగా విస్మరించాయి.
రెండు సంవత్సరాల క్రితం బుడమేరు వరదలతో నగరం, జిల్లా అస్తవ్యస్తమైనప్పటికీ వరద ముంపు నివారణ చర్యలు చేపట్టలేదు, నిధులు కేటాయించలేదు. వరదలకే కాదు వర్షాలకే నగరం అస్తవ్యస్తంగా మారుతున్నది, ప్రభుత్వం విజయవాడ నగర అభివృద్ధిని పూర్తిగా విస్మరించింది
ప్రచార ఆర్భాటానికి వందల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్న ప్రభుత్వం, కష్టాల్లో ఉన్న ప్రజలను ఆదుకోవటానికి శ్రద్ధ చూపటం లేదు. తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించాలి, అధికార యంత్రం, ప్రజాప్రతినిధులు యుద్ధ ప్రాతిపదికపై ప్రజలను ఆదుకోవడానికి చర్యలు తీసుకోవాలి.
ముంపుకు గురైన ప్రాంతాలలో తగు భోజన ఏర్పాట్లు చేయాలి, అవసరమైన ప్రాంతాలలో పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి. నగరంలో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ పునర్నిర్మాణానికి 1000 కోట్ల రూపాయల నిధులు కేటాయించాలి, పనులు ప్రారంభించాలి.
బుడమేరు ముంపు నివారణకు అధికారులు రూపొందించిన నివేదికలను ప్రభుత్వం ఆమోదించి, నిధులు కేటాయించాలి, దెబ్బతిన్న ఇళ్ల పునర్నిర్మాణానికి ... ఒక్కొక్క ఇంటికి 10 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేయాలి నేడు జరిగిన పర్యటనలో సిపిఎం నేతలు బి.రమణ రావు, సిహెచ్.శ్రీనివాస్, నిజాముద్దీన్, పీర్ సాహెబ్ ,అప్పన్న, చంద్రశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.