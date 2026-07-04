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Vijayawada: పవన్ కళ్యాణ్‌ను కలుస్తాం.. విజయవాడలో వంగవీటి ఆశాకిరణ్!

Vijayawada: రంగా జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా రంగా పేరును జిల్లాకు పెట్టాలని, కృష్ణా నది సమీపంలో స్మారక ఘాట్ నిర్మించాలని కుమార్తె ఆశాకిరణ్ డిమాండ్

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 4 July 2026 1:43 PM IST
Vijayawada
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Vijayawada: పవన్ కళ్యాణ్‌ను కలుస్తాం.. విజయవాడలో వంగవీటి ఆశాకిరణ్!

విజయవాడ: వంగవీటి మోహన రంగా 79వ జయంతి సందర్భంగా ఆయన విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళి అర్పించిన రంగా తనయ ఆశాకిరణ్

రంగ గారి సేవలు, నాయకత్వం త్యాగాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఆయన జయంతిని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు

ఆయన చనిపోయి ఇన్నేళ్లయినా, నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విగ్రహాల ఆవిష్కరణ జరుగుతుండటం గొప్ప విషయం.

ప్రజల్లో ఆయన పై తగ్గని ప్రేమాభిమానాలకు నిదర్శనం

వంగవీటి రంగ గారి పేరును ఒక జిల్లాకు పెట్టాలని మరోసారి కోరుతున్నాం. రంగా కు అంత్యక్రియలు నిర్వహించిన కృష్ణానది సమీపంలో స్మారక ఘాట్ నిర్మాణం చేయాలి.

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనేక సభల్లో రంగ గారిపై ఉన్న అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆయన అధికారంలో ఉన్నందున మా విజ్ఞప్తులను పరిశీలిస్తారనే నమ్మకం మాకు ఉంది

త్వరలోనే రాధారంగా మిత్రమండలి సభ్యులతో కలిసి దీనిపై పవన్ కళ్యాణ్ కి వినతి పత్రం అందజేస్తాం.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

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