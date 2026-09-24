Vijayawada: ఇంద్రకీలాద్రిపై భారీ వర్షాలు.. భక్తుల భద్రతపై ఈవో సమీక్ష!
Vijayawada: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల భద్రత, వసతులపై అధికారులతో అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించిన ఈవో వి.కె. శీనా నాయక్. కీలక ఆదేశాలు జారీ.
Vijayawada: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుఫాను ప్రభావంతో కోస్తా జిల్లాల్లో విస్తారంగా, విజయవాడ నగరంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఇంద్రకీలాద్రిపై అమ్మవారి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తుల భద్రత, సౌకర్యాలపై దేవస్థాన కార్యనిర్వహణాధికారి వి.కె. శీనా నాయక్ గురువారం ఉదయం ఆలయ అధికారులతో అత్యవసర సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.
వర్షం కారణంగా భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలుగకుండా క్షేత్రస్థాయిలో చేపట్టవలసిన సహాయక, రక్షణ చర్యలపై అన్ని విభాగాల అధికారులకు ఈవో స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు
భక్తులు నడిచి వచ్చే రోడ్డు, మెట్ల మార్గం, క్యూలైన్ల పరిసరాలలో ఎక్కడా వర్షపు నీరు నిల్వ ఉండకుండా ఇంజినీరింగ్, పారిశుధ్య విభాగాలు ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు చేపట్టాలి. వర్షపు నీటితో పాటు రాళ్లు, మట్టి కొట్టుకురాకుండా సిబ్బంది నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు.
వర్షం వల్ల క్యూలైన్లు, నడక మార్గాల్లో భక్తులు జారి పడే ప్రమాదం ఉన్నందున రబ్బరు మ్యాట్లు, కార్పెట్లు ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో భద్రతా సిబ్బందిని కాపలా ఉంచాలి.
వర్షంలో వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, గర్భిణులు, చంటి బిడ్డల తల్లులు ఇబ్బంది పడకుండా మహా మండపం వరకు, మళ్ళీ క్రిందకు చేరవేసేందుకు బ్యాటరీ వాహనాలను పూర్తిస్థాయిలో నడపాలి అలాగే లిఫ్ట్ సౌకర్యాలు నిరంతరం పనిచేసేలా సాంకేతిక సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచాలి.
చలి వాతావరణం, వర్షాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులకు కడుపునిండా వేడివేడి ఆహార పదార్థాలను అన్నప్రసాద భవనంలో అందించాలి. తాగునీటి విభాగాల్లోనూ వేడినీటి సదుపాయం కల్పించాలి
వర్షపు నీరు తాకే అవకాశం ఉన్న వైరింగ్, విద్యుత్ స్తంభాలు, లైటింగ్ బోర్డుల వద్ద ఎలక్ట్రికల్ విభాగం ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపట్టాలి. ఎక్కడా విద్యుత్ ప్రమాదాలు, షార్ట్ సర్క్యూట్లు జరగకుండా నిరంతర నిఘా ఉంచాలి
ప్రథమ చికిత్స కేంద్రంలో అవసరమైన అన్ని రకాల అత్యవసర మందులు, వైద్య సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండాలి.
వర్షం తీవ్రత తగ్గేవరకు అధికారులు, సిబ్బంది తమకు కేటాయించిన పాయింట్లలో అందుబాటులో ఉంటూ భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు సేవలందించాలని ఈవో ఆదేశించారు.
ఈ అత్యవసర సమావేశంలో స్థానాచార్యులు విష్ణుభట్ల శివప్రసాద్ శర్మ, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ ఎల్. రమ, అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్లు శ్రీ పి. చంద్రశేఖర్, ఎన్. రమేష్ బాబు, డాక్టర్ కె. గంగాధర్, డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్లు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, అశోక్ కుమార్, సూర్యనారాయణ మరియు పర్యవేక్షక సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.