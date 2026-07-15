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Burning Topic: హర్ముజ్‌పై ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన

Burning Topic: పశ్చిమాసియా పరిణామాలు అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్నాయి.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 15 July 2026 6:24 AM IST
Burning Topic
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Burning Topic: హర్ముజ్‌పై ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన

Burning Topic: పశ్చిమాసియా పరిణామాలు కొత్త మలుపు తిరిగాయి. ఇరాన్ మీద భీకర దాడులతో పాటు ప్రపంచ చమురు రవాణాలో కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిపై కన్నేసింది అమెరికా. ప్రతి చమురు నౌకపై సుమారు 287 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసే అవకాశం ఉంది.

ఇది అమల్లోకి వస్తే భారత్ సహా అనేక దేశాలకు చమురు ధరలు పెను భారంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. మరోవైపు హర్మూజ్‌లో నౌకపై జరిగిన దాడిలో భారతీయుడు మరణించడంతో ఇరాన్ రాయబారులకు సమన్లు జారీ చేసింది భారత్.

అటు సౌదీలోని అభా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై హూతీ తిరుగుబాటుదారులు క్షిపణులు, డ్రోన్లతో విరుచుపడ్డారు.


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హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

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