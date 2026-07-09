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BIG DEBATE: మళ్లీ మొదలైన అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం.. అసలు కారణం ఇదే!

BIG DEBATE: అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియల తరుణంలోనే అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య మళ్లీ యుద్ధం ఎందుకు మొదలైంది?

Arun Chilukuri
Published on: 9 July 2026 11:09 AM IST
BIG DEBATE
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BIG DEBATE: మళ్లీ మొదలైన అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం.. అసలు కారణం ఇదే!

BIG DEBATE: హెచ్‌ఎంటీవీ బిగ్ డిబేట్‌లో అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు మరియు హర్మూజ్ జలసంధి వివాదానికి గల అంతర్గత కారణాలపై నిపుణులు వెల్లడించిన మరికొన్ని కీలక విశ్లేషణలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

హర్మూజ్ జలసంధిపై ఆర్థిక పెత్తనం: ఇరాన్ ఈ ప్రాంతంలో తన ఆధిపత్యాన్ని శాశ్వతం చేసుకోవాలని చూస్తోంది. ఈ జలసంధి గుండా రోజుకు వందలాది అంతర్జాతీయ నౌకలు ప్రయాణిస్తాయి. వాటిపై నియంత్రణ సాధిస్తే భవిష్యత్తులో ప్రతి షిప్ నుండి భారీగా ఫీజులు (మొదట 50 వేల డాలర్లు, ఆపై లక్ష డాలర్లు) వసూలు చేయవచ్చని, తద్వారా గల్ఫ్ దేశాలపై శాశ్వత ఆర్థిక, రాజకీయ పెత్తనం సంపాదించవచ్చనేది ఇరాన్ మాస్టర్ ప్లాన్ అని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు.

భారత నౌకకు హెచ్చరికలు: కుదిరిన 60 రోజుల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని పక్కనబెట్టి.. ఒమాన్ తీరం వైపు కాకుండా, తమ వైపు నుంచే వెళ్లాలంటూ ఇరాన్ ఒత్తిడి చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే కతార్, అంతర్జాతీయ నౌకలతో పాటు భారతదేశానికి చెందిన ఒక కంటైనర్ షిప్‌ను కూడా ఇరాన్ హెచ్చరించి వెనక్కి పంపింది. ప్రస్తుతం భారత ప్రభుత్వం ఈ విషయమై లైజనింగ్ (చర్చలు) జరుపుతోంది.

US Iran WarHormuz CrisisIran Missile Attacks
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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