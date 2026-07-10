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Off The Record: మందుల సామెల్.. యోగానందచారి వర్గపోరు

Off The Record: తుంగతుర్తి కాంగ్రెస్‌లో ముదిరిన ఆధిపత్య పోరు. ఎమ్మెల్యే మందుల సామెల్ వర్గం వర్సెస్ సీనియర్ల మధ్య అర్వపల్లిలో బహిరంగ దాడులు.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 10 July 2026 6:44 AM IST
Off The Record
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Off The Record: మందుల సామెల్.. యోగానందచారి వర్గపోరు

Off The Record: అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో ఆధిపత్య పోరు అదుపు తప్పుతోందా..? క్షేత్రస్థాయిలో విభేదాలు ముదిరి పాకాన పడి.. బహిరంగ దాడులకు దారితీస్తున్నాయా అంటే..? అవుననే సమాధానం వస్తోంది తుంగతుర్తి నియోజకవర్గం నుంచి.! అర్వపల్లి మండల కేంద్రంలో జరిగిన డిష్యుం, డిష్యుంలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారాయి.

ఎమ్మెల్యే మందుల సామెల్ వర్గం వర్సెస్ సీనియర్ల మధ్య మొదలైన ఈ 'పంచాయతీ' గాంధీభవన్ వరకు ఎలా చేరింది? అసలు ఈ గొడవకు కారణం ఏమిటి? తుంగతుర్తిలో ఎమ్మెల్యే మందుల సామెల్ వర్గం వర్సెస్ సీనియర్ల మధ్య ఏం జరుగుతుంది..? గాంధీభవన్ కు చేరిన తుంగతుర్తి పదవుల పంచాయతీ ఏ మలుపు తిరుగుతుంది..? వాచ్ ది స్టోరీ.


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హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

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