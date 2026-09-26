Off The Record: మోదీ చంద్రబాబు దోస్తీతో లోకేష్కు లైన్ క్లియర్!
Off The Record: టీడీపీ, బీజేపీ మధ్య బలపడుతున్న రాజకీయ సమన్వయం. వారణాసి సభలో మోదీతో చంద్రబాబు భేటీ వెనుక ఉన్న రాజకీయ వ్యూహంపై జోరుగా సాగుతున్న చర్చ.
Off The Record: టీడీపీ–బీజేపీ ఈ రెండు పార్టీల బంధంలో కొత్త అధ్యాయం మొదలైందా..? 2024 ఎన్నికల తర్వాత ఏర్పడిన కూటమి ప్రభుత్వం ఈ రెండు పార్టీలను మరోసారి ఒకే రాజకీయ వేదికపైకి తీసుకొచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న పరిణామాలు చూస్తే.. పొత్తు పెట్టుకోవడం, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం వరకే కాకుండా.. దీర్ఘకాలిక రాజకీయ సమన్వయంపై కూడా రెండు పార్టీలు దృష్టి పెట్టినట్లు కనిపిస్తోందన్న చర్చ మొదలైంది. బీజేపీ నిర్వహించే కార్యక్రమాల్లో చంద్రబాబు పాల్గొనడం.. జాతీయ స్థాయి కార్యక్రమాల్లోనూ బీజేపీ నాయకత్వంతో కలిసి కనిపించడం.. ప్రధాని మోదీతో వరుసగా వేదికలు పంచుకోవడం.. ఇవన్నీ రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారుతున్నాయి.
తాజాగా ప్రధాని మోదీ 25 ఏళ్ల ప్రజా ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని వారణాసిలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొనడం కూడా ఈ కోణంలోనే ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఇది కేవలం ఒక కార్యక్రమానికి హాజరు కావడంగానే చూడాలా..? లేక ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాల మధ్య బలమైన సమన్వయానికి సంకేతంగా చూడాలా..? అన్న చర్చ రాజకీయ వర్గాల్లో సాగుతోంది. ప్రత్యేకంగా.. రాష్ట్రంలో జనసేన కూడా కూటమిలో కీలక భాగస్వామిగా ఉన్నప్పటికీ.. జాతీయ స్థాయిలో టీడీపీ–బీజేపీ మధ్య కనిపిస్తున్న రాజకీయ సమన్వయం ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ అవుతోంది.
చంద్రబాబు–బీజేపీ సంబంధాల విషయానికి వస్తే ఈ బంధంలో ఎన్నో మలుపులు ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు పొత్తు.. ఆ తర్వాత దూరం.. రాజకీయ పరిస్థితులు మారడంతో మళ్లీ కలయిక. ఇలా రెండు పార్టీల ప్రయాణం సాగింది. కానీ 2024 తర్వాత వచ్చిన రాజకీయ సమీకరణం మాత్రం భిన్నమైనది. కేంద్రంలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం.. రాష్ట్రంలో టీడీపీ–జనసేన–బీజేపీ ప్రభుత్వం. దీంతో కేంద్రం, రాష్ట్రం మధ్య రాజకీయ, పాలనా సమన్వయం తప్పనిసరి పరిస్థితిగా మారింది. రాష్ట్ర అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు, కేంద్ర నిధులు, మౌలిక వసతులు, పెట్టుబడులు వంటి అంశాల్లో కేంద్ర సహకారం అవసరమైన నేపథ్యంలో.. బీజేపీ నాయకత్వంతో చంద్రబాబు సాన్నిహిత్యానికి రాజకీయ ప్రాధాన్యత కూడా ఏర్పడింది.
అయితే అసలు ప్రశ్న 2029 గురించే. టీడీపీ ఇప్పటి నుంచే వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం గ్రౌండ్ సిద్ధం చేస్తోందా..? అన్న చర్చ మొదలైంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఈ విషయంలో కీలకంగా మారబోతున్నాయి. గ్రామం నుంచి నియోజకవర్గం వరకు పార్టీ బలం ఎంత ఉంది..? కేడర్ ఎంత యాక్టివ్గా ఉంది..? కూటమి పార్టీల మధ్య సమన్వయం ఏ స్థాయిలో ఉంది..? ఈ అంశాలపై స్థానిక ఎన్నికలు ఒక రాజకీయ పరీక్షగా మారే అవకాశం ఉంది. అందుకే టీడీపీ నాయకత్వం ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ముఖ్య నేతలను ప్రజల్లోకి పంపించడం.. కేడర్ను యాక్టివ్ చేయడం.. పార్టీ యంత్రాంగాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరించడం వంటి అంశాలపై దృష్టి పెడుతోందన్న చర్చ జరుగుతోంది.
ఇక్కడే బీజేపీ అంశం కూడా కలుస్తోంది. ఎన్నికలు వచ్చిన తర్వాత పొత్తులపై చర్చించడమా..? లేక ముందుగానే భాగస్వామ్య పార్టీలతో రాజకీయ సమన్వయాన్ని బలోపేతం చేయడమా..? టీడీపీ రెండో మార్గాన్నే ఎంచుకుంటోందన్న అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి. కేంద్రంలో బీజేపీతో సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగించడం.. రాష్ట్రంలో జనసేనతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని నడపడం.. ఈ మూడు పార్టీల మధ్య సమన్వయాన్ని ఎన్నికల ముందే బలోపేతం చేయడం ద్వారా భవిష్యత్ రాజకీయ సమీకరణాలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకోవాలన్న ఆలోచన ఉందన్న చర్చ సాగుతోంది. అయితే 2029 పొత్తులపై ఇప్పటివరకు తుది నిర్ణయం వెలువడలేదు. అందుకే ఇవన్నీ ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాల ఆధారంగా జరుగుతున్న విశ్లేషణలుగానే చూడాల్సి ఉంటుంది.